包養網站「碰上神級正妹」卻嚇壞！他秒送人回家：不想毀人生

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近在包養網站上物色到神級正妹，但總覺得心裡毛毛的，於是在發生關係前，向對方確認年齡，而答案讓他瞬間冷掉，立刻將女生送回家，就怕被仙人跳或吃上官司，最後也不禁感嘆「遇到這種事情，真的很無奈！」

網友在Dcard提到，「這陣子上包養網站，見到一個讓我眼睛為之一亮的女生，但就覺得非常奇怪，有種違和感，在事情還沒發生前，問她是否成年了，看了下相關資料，發現果然還沒，馬上冷掉送她回家。」

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他直呼，自己可不想斷送人生，被生活圈裡的人貼上標籤；傻眼的是，在送對方回家的過程中，女方還不斷勸說，「這還好吧」、「這沒什麼啦」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO也坦言，自己不是正義之士，只是遇到這種事情，真的只能感嘆，就怕不明不白地被仙人跳，或者社會性死亡。

對此，網友們紛紛回應，「男生要好好保護自己」、「理智沒被睪丸控制就好」、「我碰到國中女生，她騙我說18歲，媽媽打電話來才戳破是國三，身材火辣穿著性感，看起來很成熟」、「她說的這沒什麼啦，是對她來說沒什麼，出事是你不是她」、「你很理智，先給讚」。