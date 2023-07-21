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大陸 大陸焦點 特派現場

不為偶像花錢就是不愛他！　陸高中生投數萬人民幣為偶像打榜

▲▼大陸一名魏姓高中生投入數萬元為偶像打榜。（圖／翻攝微博）

▲大陸一名魏姓高中生投入數萬元為偶像打榜。（圖／百度）

實習記者高語璠／綜合報導

北京一名魏姓高中生（化名）近期以「他需要我來守護啊！榜單對偶像很重要，排名高，他的事業發展也會更好」為由，投入數萬元人民幣，為自己的偶像打榜（一種聲援偶像的方式），甚至還為了維護偶像形象與其他明星的粉絲爭鬥、舉報、網路暴力等，瘋狂追星行為引發網友討論。

《澎湃新聞》報導，魏姓高中生光追星就佔了日常生活一半的時間，還會為了偶像簽名會逃課，成績因此大幅度下降，甚至將一半的生活費用於追星，錢不夠用時，曾以繳交書本費等為由向母親撒謊要錢。

▲追星、粉絲、迷妹、偶像、演唱會。（示意圖／CFP）

▲魏姓高中生光追星就佔了日常生活一半的時間，還會為了偶像簽名會而逃課。（示意圖／CFP）

同樣成迷於追星世界的馮姓高中生，因不允許他人詆毀偶像，經常在學校與同學爭吵，還在網路上與他人展開爭鬥。

她擔心，如果自己不為偶像打榜，偶像很快會被別人擠出榜單，進而失去投資方的青睞。她還說，不為偶像花錢就是不愛他，光是用於購賣明星專輯的開銷就已經達到6至7萬元人民幣（約25萬至29萬元新台幣），全家每年收入才15萬元（約60萬元新台幣）。

馮姓高中生為了賺取更多錢，不僅在學校「代做作業」賺取同學的零用錢，甚至將自己的貼身衣物放到網路上進行販售。

心理咨詢師陳靜表示，馮姓高中生看待追星問題的觀點有所偏激，將自己投射到偶像身上並過度美化偶像，打破偶像就是打破她的信念，偶像只能她來守護，所以誰謾罵偶像便要維護並給予反擊。

中國傳媒大學文化產業管理學院法律系主任鄭寧認為，不能全盤否定飯圈（追星族組成的粉絲圈）存在的必然性和合理性，「一方面，飯圈滿足了粉絲的社交需求、尊重需求和自我實現的需求，為粉絲的情感找到宣洩的出口；另一方面，通過加入特定的飯圈，參與到偶像的塑造中去，可以讓一些粉絲形成身份認同。」

鄭寧說，但近年來飯圈文化出現了畸形化傾向，不斷挑戰著法律和道德的底線。一些粉絲盲目追求流量，甚至進行數據造假，破壞正常的行業競爭秩序，嚴重影響文娛行業生態建設，也對青少年的價值觀產生了不良影響。

量變決定質變，粉絲可以喜歡明星，但必須有限度、有底線。要展開有針對性的宣傳教育，教育引導粉絲特別是未成年粉絲，樹立正確的「三觀」，培養社會責任感和使命感。

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