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搶11元超市熱銷品、美食下殺4折起！　外送平台8月超殺優惠包來了

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda8月限定超殺優惠懶人包。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

年度最殺外送優惠來了！為迎接11周年，外送平台「foodpanda」祭出超狂「11重好禮」，包括美食品牌下殺85折起、熊貓超市限時搶11元暢銷品等，平日還有111元、333元限時折扣券等好康，就是要讓消費者天天都有小確幸；加碼再收「8月優惠碼」懶人包，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲超狂11周年慶優惠一次看。

★foodpanda「11周年慶好禮」懶人包

●第一重：平日瘋搶66折生日大紅包
即日起至8月31日平日11時11分至11時22分、17時11分至17時22分，凡輸入「指定優惠碼」，即可享「美食外送滿333元現折111元」、「生鮮雜貨及熊貓超市下單滿999元現折333元，同組優惠碼於美食外送、生鮮雜貨及熊貓超市每人皆可用1次，每日數量有限，兌完為止。

●第二重：美食外送餐廳最低4折起
1.即日起至8月31日凡輸入優惠碼「食一頓大餐」，美食外送指定使用者即可享「指定店家下單滿250元打85折」優惠，最高現折60元，每人限用1次。

2.即日起至8月7日凡輸入優惠碼「食一份麥當勞」，美食外送指定使用者即可享「麥當勞下單滿300元打85折」優惠，最高現折60元，每人限用1次。

3.8月8日起至8月14日凡輸入優惠碼「食一份炸雞」，美食外送指定使用者即可享「bb.q CHICKEN下單滿300元打85折」優惠，最高現折60元，每人限用1次。

4.8月15日起至8月21日凡輸入優惠碼「食一杯都可」，美食外送指定使用者即可享「CoCo都可下單滿250元打85折」優惠，最高現折60元，每人限用1次。

5.8月22日起至8月28日凡輸入優惠碼「食一頓摩斯」，美食外送指定使用者即可享「摩斯漢堡下單滿250元打85折」優惠，最高現折60元，每人限用1次。凡輸入優惠碼

6.8月29日起至9月4日凡輸入優惠碼「食一餐冰雞淋」，美食外送指定使用者即可享「21Plus或酷聖石下單滿250元打85折」優惠，最高現折60元，每人限用1次。凡輸入優惠碼

●第三重：生鮮雜貨疊加最低6折起
1.即日起至8月7日pandapro可享「生鮮雜貨7-11店家下單滿279元打89折」優惠，最高現折60元。

2.即日起至8月7日pandapro可享「生鮮雜貨康是美店家下單滿699元打89折」優惠，最高現折100元。

3.8月8日起至8月14日pandapro可享「生鮮雜貨萊爾富店家下單滿249元打89折」優惠，最高現折50元。

4.8月8日起至8月14日pandapro可享「生鮮雜貨屈臣氏店家下單滿699元打89折」優惠，最高現折100元。

5.8月15日起至8月31日指定時段，pandapro可享「生鮮雜貨全聯下單滿999元打89折」優惠，最高現折150元。

6.8月15日起至8月31日指定時段，pandapro可享「生鮮雜貨家樂福下單滿899元打89折」優惠，最高現折150元。

7.8月15日起至8月31日指定時段，pandapro可享「生鮮雜貨家樂福超市下單滿699元打89折」優惠，最高現折150元。

8.8月15日起至8月31日指定時段，pandapro可享「生鮮雜貨愛買下單滿899元打89折」優惠，最高現折150元。

9.8月15日起至8月31日指定時段，pandapro可享「生鮮雜貨大潤發下單滿899元打89折」優惠，最高現折150元。

●第四重：pandamart熊貓超市11元暢銷品瘋搶
即日起至8月4日、8月7日起至8月11日，「pandamart熊貓超市享指定品項下殺11元」優惠，限時限量，售完為止。

●第五重：外帶自取滿額79折
即日起至8月31日凡輸入優惠碼「食一點外帶自取」，即可享「外帶自取下單滿110元打79折」優惠，最高現折50元，每人限用1次。

●第六重：pandago新戶3折優惠
即日起至8月31日凡輸入優惠碼「週年慶送」，且為新戶使用pandago，即可享「無門檻打3折」優惠，最高現折111元，每人限用1次。

●第七重：叫foodpanda送～粉紅祭
8月26日至8月27日於圓山花海廣場舉辦「叫foodpanda送～粉紅祭」熱鬧市集。

●第八重：內用優惠聯名Banana Blue享8折
即日起至8月31日凡pandapro用戶入店消費出示APP即可享「內用8折」優惠。

●第九重：中信LINE Pay卡回饋
即日起至8月31日每周三限定使用中國信託LINE Pay卡，即可享「下單滿550元最高可獲11%LINE POINTS回饋」，每人最多得80點，每周回饋限量2200名。

●第十重：ShopBack回饋
即日起至8月31日每周三透過「ShopBack」下單，即可享「1.1%現金回饋」，新用戶則有30%現金回饋。

●第十一重：LINE Pay回饋
即日起至8月31日每周二至周四凡使用LINE Pay消費累計6筆，且6筆下單金額皆滿199元，即可享「LINE POINTS50點回饋」；每周六早上9時至晚上8使用LINE Pay交易下單滿299元，則可抽LINE POINTS最高111點，數量有限、發完為止。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲加碼收8月限定優惠碼。

★8月優惠碼懶人包

 ●美食外送
1.即日起至8月31日「八月指定店家美食外送8折起」，加碼下單滿329元輸入優惠碼「八月熊送」再打85折，最高現折60元，每人限用1次。

2.即日起至8月17日凡輸入優惠碼「海派魷魚祭」， 指定使用者即可享「麥當勞指定系列套餐打8折」優惠，最高現折120元，每人限用1次。

3.即日起至8月10日凡輸入優惠碼「必勝客折75」，即可享「必勝客下單滿300元現折75元」優惠，每人使用次數無上限。

4.8月11日起至8月31日凡輸入優惠碼「必勝客折50」，即可享「必勝客下單滿200元現折50元」優惠，每人使用次數無上限。

●生鮮雜貨
1.即日起至8月31日凡輸入優惠碼「拾一包零食」，指定使用者即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿649元打89折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

2.即日起至8月31日凡輸入優惠碼「拾一袋新鮮」，指定使用者即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿1499元打79折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

3.8月12日限時1天凡輸入優惠碼「好十一直花生」，指定使用者即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿599元打75折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

●pandamart熊貓超市
1.8月5日凡輸入優惠碼「好十一直來」，即可享「熊貓超市指定分店下單滿649元打75折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

2.8月19日凡輸入優惠碼「好十一直有」，即可享「熊貓超市指定分店下單滿649元打75折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

●信用卡優惠
1.即日起至8月31日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次訂購全平台者，下單滿200元現折100元，每人限用1次。

2.即日起至8月31日凡輸入優惠碼「psfppay」且為首次訂購並使用線上付款者，可享「4折」優惠，最高現折175元，每人限用1次，訂單完成後再送4折優惠1次。

3.即日起至8月31日凡輸入優惠碼「psfppaym」且為首次訂購生鮮雜貨並使用線上付款者，可享「4折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，再送4折優惠1次。

4.即日起至8月31日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「psjcb308」，即可享現折100元優惠，每人限用1次。

5.即日起至8月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbc308」，即可享88折優惠，最高現折50元，每人限用1次。

6.即日起至8月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿100元並輸入優惠碼「psctbce308」，即可享85折優惠，最高現折50元，每人限用1次。

●pandago即時快遞
1. 即日至8月31日凡輸入優惠碼「快送」，且為首次使用pandago服務者，即可享「5折」優惠，最高現折80元。

2. 即日至8月31日凡輸入優惠碼「爽送」，並使用pandago服務即可享「7折」優惠，最高現折50元，每人可用5次。

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