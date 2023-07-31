陳寶玲淚控郭台銘欠千萬尾款　郭辦：無法回應完全沒事實根據說法

▲陳寶玲再次控訴郭台銘欠千萬尾款，但遭郭辦表示，無法回應沒有事實根據的說法。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨（30日）晚間出發訪問美國，各界猜測可能近幾個月就會宣佈獨立參選2024總統；而在此之前，樂淇國際董事長陳寶玲31日再次舉行記者會，淚訴郭台銘積欠千萬尾款，呼籲郭在限期72小時之內，請代理人與他們討論該事件。不過，郭辦也表示，無法回應完全沒有提供任何事實根據的說法。

陳寶玲在記者會上公開表示，過去幾個月來，不斷有人打電話到公司，甚至透過網路癱瘓樂淇公司的網路。她強調，這種壓力不是任何人可以承受得了，她也因此看了多次心理醫生，覺得快要活不下去。

陳寶玲向郭台銘喊話，今天站出來是因為豁出去了，連生死都不怕了，開記者會的目的，是希望媒體幫忙主持公道，問問郭台銘發生什麼事情，看他敢不敢自己站出來讓大家評評理，「善惡到終終有報，真相只有一個」。

陳寶玲也點名郭台銘的夫人曾馨瑩，強調他們沒有仇恨，「請名媛打電話來警告我，我不會不知道她是誰，如果妳想要來亂我，我也會讓妳的名媛朋友混不下去」。

陳寶玲表示，她一直都未能獲得郭台銘方面，對於家族生意尾款的解決回應，她指出，這幾天領了9年的股票股利92億元，也聲稱財富不帶來死不帶去，對財富沒有這麼在乎，但欠的尾款現在依然沒有付款。

最後，陳寶玲呼籲郭台銘，限他72小時之內，請代理人初步跟他們討論這件事，希望陳家跟郭家信守做生意的承諾。

針對陳寶玲的指控，郭辦則表示，無法回應完全沒有提供任何事實根據的說法。