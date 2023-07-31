南投上半年家暴、性侵性騷通報案增逾2成　保護工作有功者獲表揚

▲南投縣政府公開表揚對於保護性工作有功團體及人員。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

家庭暴力、性侵害及性騷擾案件近年來與日俱增，南投縣政府指出今年至6月底保護性案件通報數達4072件，較去年同期增加696件，平均每天有22人受害；為表彰熱心公益人士、團體及防治網絡相關人員對保護性工作之貢獻，縣政府日前公開表揚有功團體及人員，希望激勵社會大眾、結合政府與民間力量，共同保障民眾身心安全，落實保護防治工作。

本次接受表揚的有功人員共有2個團體與7位個人，皆為參與3年以上家庭暴力、性侵害或兒少保護（含兒少性剝削防治）防治相關工作者，由副縣長王瑞德於南投縣家庭暴力及性侵害防治委員會會議上親自頒獎肯定。

▲▼勵馨基金會南投分所社工督導洪薇婷、南投縣社勞處社工師葉森森獲表揚。（圖／南投縣政府提供）

縣府社會及勞動處指出，社會環境急速變遷，少子化、高齡化造成社會家庭樣貌改變，加上網路不當資訊充斥，使得家暴、性侵及性騷案件增加；所幸民眾法治觀念提提升，加上責任通報落實，保護性案件（含家庭暴力、性侵害、兒少保護等案件）通報數亦有所成長，透過網絡平台通報、資源連結，讓受害人即時獲得保護，免於生活在恐懼中。。

▲▼衛福部南投醫院、草屯療養院分別獲得表揚。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德表示，縣府將強化網絡協調合作與資源連結，落實對加害人約制告誡，建構社會安全防護網，也希望透過公開表揚，肯定有功人員及團隊合作的力量，讓更多人願意投入暴力防治領域，彰顯暴力防治工作之重要性，以達拋磚引玉之功效。

本次獲獎名單如下：團體部分，衛福部草屯療養院由副院長丁碩彥代為受獎，衛福部南投醫院由社工主任黃穎雯代為受獎；個人部分，南投縣警局偵查佐許承雄、南投縣警局警員葉佳禎、社團法人南投縣社會福利工作協會社工員李育萱、財團法人勵馨社會福利事業基金會南投分事務所社工督導洪薇婷、南投縣社會及勞動處社會工作師葉森森、南投縣社會及勞動處社會工作師陳偲雯、南投縣社會及勞動處社工員林嘉華。