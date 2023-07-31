傳承與新局新人新氣象　嘉南藥理大學錢紀銘校長宣誓就任

▲嘉南藥理大學舉行新、卸任校長交接典禮，在嘉南藥理大學董事會的監交下，新任校長錢紀銘特聘教授（右），自卸任張翊峰代理校長手中接下該校第8任校長重任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學於7月31日於該校國際會議中心隆重舉行新、卸任校長交接典禮，在嘉南藥理大學董事會的監交下，新任校長錢紀銘特聘教授，自卸任張翊峰代理校長手中接下該校第8任校長重任，許董事殷切期勉新校長掌握時代的契機，帶領嘉南藥理大學教職員生繼續大步前進，為共同的願景與理想努力。

錢紀銘校長為國立成功大學環境工程研究所博士，目前是該校環境資源與管理系特聘教授，歷任環境工程與衛生系系主任、教務長、主任秘書及副校長等職，參與攸關嘉藥關鍵發展的中長程校務發展計畫、教育部教學卓越計畫、高教深耕計畫及校務評鑑等重要校務擘畫，具有相當豐富的教育行政管理經驗。

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錢紀銘校長表示，未來將整合師生能量投入「藥食粧安技術」、「智慧健康生活」、「環境資源永續」等特色領域創新價值的發展，整合產官學研資源，強化企業產學合作，將教學、研究及產學循環串連，以建置國家考試推手與產業證照培育殿堂為願景，推動「樂活創新跨領域服務產業」的人才培育，以打造嘉藥成為「樂活創新服務(LOHAS)」的綜合型大學，培育兼具專業技能與人文素養的菁英人才。

錢紀銘校長感謝董事會的提攜以及嘉藥溫暖大家庭長年的厚愛與照顧，今日繼任要職，深感榮幸，在當今少子女化、社會風氣變化快速的環境下，董事會特別勉勵他「任重道遠」，期待一起與校內、外全體嘉藥人、優秀的行政團隊，手牽手、心連心，一齊努力克服所有困難，共創嘉藥願景，再登高峰、再創新猷。