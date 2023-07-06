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嘉藥攜手產官學育才　與青年學子互利共贏

▲嘉南藥理大學攜手台南市勞工局，6日在民治市政中心辦理「產學攜手專班記者會」，藉由產官學攜手合作育才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學攜手台南市勞工局，6日在民治市政中心辦理「產學攜手專班記者會」，藉由產官學攜手合作育才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學攜手台南市勞工局，6日在民治市政中心辦理「產學攜手專班記者會」，藉由產官學攜手合作育才平台，學校端發揮技職教育優勢，除協助學生在校取得專業知識與學歷，更連結企業職場實務經驗與留才機制，讓就學與就業無縫結合，縮短學生進入職場後適應磨合期，更契合產業對於人才在質量上需求。

▲嘉南藥理大學攜手台南市勞工局，6日在民治市政中心辦理「產學攜手專班記者會」，藉由產官學攜手合作育才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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「產學攜手專班記者會」除勞工局局長王鑫基、官田工業區服務中心主任李宗燦、官田工業區廠商協進會理事長季惠卿及嘉南藥理大學主任秘書吳濟民親臨參與外，也邀請北門農工主任秘書沈建平、曾文農工校長秘書胡筱芬、新化高工實習主任吳炫德、玉井工商實習主任龍維明、南大附中幹事廖佳旻、台南海事實習主任胡弘仁，及產業界代表華昌製藥生化科技公司董事長蘇品全、領先奈米製藥生技公司董事詹詠寧、宏宇農產生技企業經理張又權、中國化學製藥公司股長黃翠珍等貴賓到場，產官學界共同打造產學攜手專班，協助青年學以致用，提升青年就讀與就業意願。

▲嘉南藥理大學攜手台南市勞工局，6日在民治市政中心辦理「產學攜手專班記者會」，藉由產官學攜手合作育才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉南藥理大學「大健康藥粧生技職人專班」為全國首創培育生技製藥專業職人的教學實習合作平台，攜手天一藥廠、領先奈米製藥生技、宏宇農產生技、中國化學製藥、保瑞藥業及華昌製藥生化科技等6家合作企業廠商，提供工作崗位及薪資，根據產業環境與人才需求設計彈性學制與課程，完成大學學業的同時，練就一技在身，無縫銜接職場成為「大健康產業」之專業職人。

▲嘉南藥理大學攜手台南市勞工局，6日在民治市政中心辦理「產學攜手專班記者會」，藉由產官學攜手合作育才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉南藥理大學主任秘書吳濟民表示，台灣於2025年邁入超高齡社會，伴隨人口結構改變，國人觀念也從以藥治病轉向養生保健，「大健康產業」更是未來國家發展政策及重要產業發展趨勢。

▲嘉南藥理大學攜手台南市勞工局，6日在民治市政中心辦理「產學攜手專班記者會」，藉由產官學攜手合作育才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥近年來積極推動「藥食粧安」、「智慧健康」及「資源永續」之發展特色及育才目標，透過學校與企業攜手產學專班培訓專業技術人才，除有效降低學用落差，更落實技職教育「做中學、學中做」之教育特色，藉此培養業界所需的專業優秀人才。對企業而言，更可因留住優秀才而降低離職率，在充分提高人力資源管理效能下也將有益企業營運績效之提升。

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