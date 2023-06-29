嘉藥環保志工赴泰服務　榮獲總統召見勉勵

▲嘉南藥理大學環境資源管理系，「2023泰國綠色華倫坡-社區衛生環境改善志工服務計畫」團隊志工團隊代表周祐增同學，獲蔡英文總統召見勉勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學「2023泰國志工服務團隊」周祐增、李世安、張芷珊、邱可晴、許博凱及曾玟綺等6人，將於暑假前往泰國曼谷華倫坡社區進行1個月國際志工服務，提供當地社區民眾解決衛生環境問題實務措施與實用資訊，總統蔡英文於日前召見志工團隊代表周祐增同學，勉勵成為台灣國際技職專業形象最好的代言人。

青年海外和平志工隊計畫是教育部青年署長期推動的國際志工服務，今年全國僅9所科技大學入選，嘉藥環資系是當中唯一的環保類專業志工，該校自2017年起每年固定至泰國協助曼谷華倫坡社區進行水質、河川底泥等環保專業採樣分析實驗，關注民眾的乾淨用水、環境衛生等知識之傳遞，因疫情關係中斷3年，今年再度重啟並與蒙庫國王科技大學合作，與當地企業一同推動企業社會責任及ESG，針對近期全球關注的企業減碳熱潮協助進行碳盤查及碳排放減量，並藉由曼谷當地指標企業及頂尖學術單位的合作，減輕落後村莊的公衛危害風險。

嘉藥「2023泰國綠色華倫坡-社區衛生環境改善志工服務計畫」志工團團長環資系周祐增同學表示，此次能帶領學弟妹一同代表台灣前往泰國進行國際志工服務，運用所學專長與知識幫助當地社區環境改善，感到非常開心，自己也剛在今年寒假完成泰國海外實習，除了可以傳承自己在寒假的經驗值外，也可透過此次服務過程更加瞭解當地環境與自己未來就業方向，希望自己能盡一份微薄的心力改善當地住民的衛生環境。

志工團隊的領隊環資系陳意銘老師提到，現今國際上的變化越來越大，學習路徑不是只侷限在課本，人生的體驗越多，相信學習可以得到更多，每年帶著學生前往泰國擔任國際志工，服務當初偏鄉社區進行環境改善及保育，不僅可讓學生將所學得以實際運用，走出國門多看多學，也能擴展學生的視野，期勉同學持續透過公民服務，用愛點亮世界，讓志願服務行動傳承下去。