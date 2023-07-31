陸「最美女逃犯」抓到了！殺人潛逃24年...驚人現況曝

▲潛逃24年的「高顏值」命案女逃犯解麗萍落網。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸山西省運城市24年前發生一起1死1傷的重大刑事案件。經偵查，女子解麗萍有重大作案嫌疑，但她作案後潛逃，警方曾多次發布通告，並懸賞人民幣10萬元（約新台幣43萬元）進行通緝，還多次透過公開信喊話「警方想給妳一次法定從輕的機會！」無奈對方始終無動於衷，直到日前才落網。

《法治日報》報導，1999年7月7日晚，山西鋁基地住宅區發生一起致1死1傷的重大刑事案件。經偵查，郝某倉、解麗萍有重大作案嫌疑，2人作案後潛逃。2013年3月，運城公安機關在介休市將郝某倉抓獲歸案，其對夥同解麗萍作案事實供認不諱。

2019年11月，運城市公安局禹門分局即對解麗萍、郝逸雲、柴保軍3名在逃人員進行懸賞通緝，對提供有效線索，為抓捕工作發揮關鍵作用的人員，給予10萬元獎勵。2019年11月17日，郝逸雲落網。2020年1月2日，運城市公安局禹門分局再次發布懸賞公告，繼續對柴保軍、解麗萍2名在逃命案嫌疑人進行懸賞通緝，懸賞金額均為10萬元。

▲解麗萍原本名美女（右），逃亡24年後臉上充滿了滄桑（左）。（圖／翻攝自微博）

2020年1月5日，運城市公安局禹門分局局長發布一篇《禹門分局致在逃人員及親屬的一封公開信》，規勸在逃命案嫌疑人解麗萍及柴保軍投案自首。2020年4月8日，殺人潛逃22年的嫌疑人柴保軍落網。同年4月9日，運城市公安局禹門分局在通報中再向解麗萍喊話勸其自首。

運城市公安局禹城分局28日通報，近日潛逃24年的「高顏值」命案女逃犯解麗萍落網。通報稱，「夏季行動」以來，運城公安機關再次收集梳理案件線索，向多省市發出協查通報，終於在徐州市某菜市場將解麗萍抓獲，並於7月26日晚押解回運城。

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