自動販賣機買水！28歲新手爸疑「觸電」下秒癱軟　口吐白沫身亡

▲山西太原一男子疑在自動售水機買水觸電身亡。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

山西太原一社區內近日發生一起驚悚案件。一名28歲新手爸爸晚上和朋友一起，到家社區的一個自動販賣機買水，下秒觸碰機子時疑似觸電，當場癱軟倒地，最後口吐白沫身亡。目前，涉事自動販賣機已被查封，當地警方已介入調查此事。

據《極目新聞》報導，7月13日，死者的妻子淚訴，她和丈夫李男租住在太原市迎澤區朝陽社區。

7月10日晚10時許，李男和一個朋友到社區的一台自動售水機買水。他的左手扶著自動售水機，右手用手機掃QR Code付款時，突然驚叫了一聲，雙手握拳。

在一旁的朋友試圖拉開李男的時候，也被電到了。隨後，朋友設法將李男從自動售水機上救下來。獲救後的李男癱倒在地，口吐白沫。朋友立即報案和撥打了急救電話。幾分鐘後，醫護人員趕到現場，檢查發現李男已身亡。

劉女表示，她自己剛生小孩不久，丈夫李男今年28歲，是一名銷售員，也是家裡的頂樑柱。

▲家屬悲痛欲絕。（圖／翻攝自極目新聞）

事發後，警員介入調查，對涉事的自動售水機進行了查封。家屬目前向警方申請對李男的死因進行鑑定，此後找社區物業和自動售水機所屬的公司進行交涉，但都沒有得到回應。

朝陽社區物業工作人員表示，李男的死因和責任認定目前尚未明確，警方正在進行調查中，物業正在積極配合警方的調查，自動售水機是第三方公司在社區安裝的。

自動售水機所屬公司工作人員表示，公司負責人正在配合警方處置此事，「當事人不是因為觸電死亡，是喝酒導致的死亡。」

對於自動售水機所屬公司工作人員的說法，劉女不認可表示，丈夫不可能因為喝酒死亡，因為丈夫事發前只喝了一瓶多啤酒，而且距離事發時間較久。

太原市公安局郝莊派出所工作人員透露，他們所正在跟進處置此事。