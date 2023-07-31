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明起「國內線機票降價」　退補差價辦法出爐！最高跌幅6.9％

▲松山機場,登機報到,櫃檯辦理登機,領機票,kiosk自助服務機,自助登機。（圖／記者謝婷婷攝）

▲國內線機票明日起調降。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部民航局日前公告，航空公司將自今（112）年8月1日起調降國內航線全額客運票價，最高跌幅為華信台北－金門航線，跌幅6.9％、下降182元，新票價自明（8/1）日起生效，華信航空提醒，凡持華信航空先前開立之舊票價，欲搭乘明日以後航班，搭機當日由機場櫃檯人員協助退補差價。

民航局日前表示，依據中油本月3日公告之航空燃油價格，今年5至7月中油公告之國內航空燃油平均價格已達國內航線運價調降之門檻（每公升21.74元），各航線平均跌幅約4.3%（平均調降新臺幣95元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調降全額票價，並將自8月1日起生效。

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配合票價調整，旅客如以調整前之票價購買8月1日（含）以後出發航班機票，由航空公司退還差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為7月31日（含）以前出發之航班，則依所購機票條款及航空公司規定補差價。

華信航空今表示，明日起調降國內線全額客運票價，旅客在搭機當天於機場櫃檯報到時即可辦理退差額手續。為節省在櫃台等候時間，華信航空提醒旅客至少提早1小時抵達機場櫃檯辦理退還差額，避免因排隊久候延誤登機。

華信表示，依據「國內線航空乘客運送定型化契約」規定，凡持華信航空先前開立之舊票價，包括全額票及法定折扣優惠機票的旅客，欲搭乘8月1日(含)以後航班，搭機時將退還新票價之差額，當日由機場櫃檯人員協助完成新舊票差退補作業。

▼明日起國內線機票調降金額。（圖／民航局）※點圖放大

▲▼國內機票將降價。（圖／民航局）

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