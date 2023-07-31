怕捷運末班車開走！人夫狂催「孕妻急追喘爆」　他不忍喊1句

▲他目睹全程，忍不住開口提醒，無奈對方沒有聽到。（圖／「咖嚓咖嚓愛分享」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名網友日前在捷運站目睹，有位先生怕趕不上末班車，一路狂催孕妻，過程中女方不斷喘氣，直喊不想跑，但丈夫卻充耳不聞，只顧著趕路，當下他忍不住隔空喊話，無奈對方還是沒聽見。

臉書粉專「咖嚓咖嚓愛分享」昨發文提到，當時午夜0時35分，他從文湖線到板南線月台轉車，有位先生很怕末班車開走，一直催孕婦在手扶梯上行走，儘管月台人員喊說，「不要奔跑，列車會等你們」，但對方似乎沒聽到。

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到了0時37分，列車一抵達就發出警示音，那位先生繼續催促懷有身孕的太太，要她動作快一點，並在樓梯上奔走；身為路人的他見狀，也忍不住高聲提醒「不要急！40分才會開！」然而，對方還是沒有聽見。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

他透露，自己慢慢地搭著手扶梯到月台，再慢慢地走進車廂，「看著孕婦在喘，真的很怕她提前生產，過程中她一直喊著她不想跑，但先生都沒在顧慮一直催。」

對此，網友們紛紛回應，「站長保全與司機員會確認無旅客才發車」、「懷了孕才發現嫁錯人，真慘哪～沒搭到就坐計程車阿」、「這老公很不適合繼續生活在一起」、「這個老公忘了保護好老婆才是最重要的吧，就算錯過了，改搭計程車能安全到家就好，老婆小孩安全才是第一順位」、「叫孕婦快跑是在演屍速列車逆」。

►本文由「咖嚓咖嚓愛分享」授權引用。