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R6騎士麗寶賽道自撞亡！絕影主辦曝「出事原因」：只有他才知道

▲麗寶賽車場死亡意外。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲麗寶賽車場死亡意外，朱男姊姊(左)、絕影公司蘇姓負責人(右)31日現身警局製作筆錄。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅、戴若涵／台中報導

台中麗寶賽車場30日發生一起死亡意外！一名45歲朱姓男子參加台北絕影公司主辦的「絕影賽道日」活動，騎乘R6重機卻在彎道自撞送醫不治。稍早絕影公司負責人出面回應，表示路面狀況、天氣、安全防護因素等狀況都沒問題，自撞原因只有本人才知道。

針對這起事件，絕影公司蘇姓負責人指出，朱男是因不明原因自撞，「就像你這條路你走了很多次，你有一次就走不過去，就是這樣，什麼原因只有本人才會知道，不知道是當下注意力不集中，還是其他因素，只有他(朱男)會知道。」

蘇姓負責人強調，「所有外在因素都沒有影響，路面狀況是OK的、天氣是OK的、安全防護全部都是OK的」，他表示，朱男對於麗寶、大鵬灣等場地的賽道都很熟悉，跑過非常多次，車輛也是自己的，沒有什麼外在因素影響到朱男，且報到時自述身體狀況OK，工作人員才會讓他下場。

蘇姓負責人透露，自己並不認識朱男，但認識他的車隊，「他們車隊比較常會報名，我跟他不是這麼熟，但因為有車隊就一起照顧。」

▲麗寶賽車場死亡意外。（圖／記者許權毅攝，下同）

回顧整起事發經過，大甲警方30日上午10時55分許接獲通報，麗寶賽車場T7彎道發生車禍意外，45歲的朱姓男子騎乘大型重機車，於T6彎道過彎後，因不明原因無法回正，致撞擊T7彎道護欄，經園區救護車趕往現場，並將其送往大甲李綜合醫院急救。朱男到院前已無生命跡象，經院方搶救無效後，於11時28分許宣布死亡。

根據調查，該活動參加人數約91人，活動均在賽車場內舉行，未延伸至場外道路，警方將製作活動主辦單位負責人、發現人、園區及朱男家屬筆錄，並報請司法相驗。

▲麗寶賽車場死亡意外。（圖／記者許權毅攝，下同）

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