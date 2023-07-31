和已婚富商到三二只吃飯沒開房　曾格爾將找「男友」出庭作證

▲「登山女神」曾格爾遭指控介入公關女強人岳啟儒婚姻，今再開庭雙方均由律師到庭，下回開庭曾的陳姓男友人將出庭作證。 （資料圖／岳啟儒IG、曾格爾臉書）

記者黃宥寧／台北報導

「登山女神」曾格爾遭指控介入公關女強人岳啟儒婚姻，被正宮求償200萬元。今（31日）士林地院再開庭，雙方未現身均由委任律師代表。曾的新辯護律師仍主張，到三二行館僅是用餐，並無開房間、住宿，請求法院行文查詢酒店住宿登記資料，並聲請傳喚時任男友的陳姓男子到庭作證。

本報記者獨家掌握，曾格爾最近都在為登山進行密集訓練，因此未現身出庭，而是由新委任律師黃品欽替其辯護。

▲陳坤保先前以證人身份出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

法官就5月29日由正宮岳啟儒傳喚張姓證人，用以證實曾格爾早知陳坤保已婚身份，詢問曾的律師有無意見；律師表示，張姓證人無法證明知悉岳啟儒與陳坤保有婚姻關係，並聲請傳喚時任曾的陳姓男友出庭作證。

正宮委任律師吳彥鋒指出，依現有卷證無須傳喚陳男，其他事證可顯示被告知悉婚姻狀況，且去三二行館時就已知情，而2021年11月8日聚會過程也已由陳坤保、張姓證人證述明確。

法官問被告是否爭執2022年8月29日三二行館泡湯、住宿，曾的辯護律師表示爭執說，僅有在餐廳吃晚餐，並無泡湯、住宿，並強調當時是在疫情期間，並希望法院函詢三二行館查詢燈時登記身份證資料。

▲曾格爾先前主張不知陳坤保婚姻狀況，曾父提供對話反擊。（資料圖／曾格爾父親提供）

吳律師表示，從證據簡訊可知，被告曾向陳坤保說要規避防疫追查，不要帶身分證，而陳反問「不會被罰？」曾回「我就不要帶證件，填假名就好啦」，認定侵權事實明確，無函詢必要；曾的律師再稱，簡訊只是討論，仍有必要函詢，更補充說陳坤保在臉書messenger有傳過「跟啟儒姐離婚....」等字給曾格爾，但後來被收回訊息，此話一出讓正宮委任律師立刻回嗆「就是變造紀錄，這部分已經告刑事了！」。法官庭末諭知，9月7日傳喚陳姓證人。