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社會 社會焦點 保障人權

飯局妹價碼曝！鶯鶯燕燕轉私人會所極樂　酒店業面臨空前危機

▲▼酒商勾串酒店逃漏稅第二波，金錢豹2業者被聲請羈押。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲飯局妹加入搶客行列，加上消費加計高額稅金，台中酒店業者正面臨危機。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

「X，平平喝同時間，同款小姐，上次是2萬，這次要多5千，下次不來了」，金錢豹一名資深無奈的說，自從公司加收25%營業稅後，不知當場被罵多少次，生意愈來愈差，更慘的是，愈來愈多的飯局妹加入搶客，台中酒店只聽說有關門，沒聽過有新開的，業者不但面臨空前危機，喝酒生態正在改變中。

▲▼飯局妹加入搶客行列，加上消費加計高額稅金，台中酒店業者正面臨危機。（圖／ETtoday資料照）

台中市多家知名酒店爆出逃漏稅案之後，金錢豹旗下20多年的南七店不敵生意低迷，第一家收攤，29日合併市政店，2家店改名都叫「金錢豹大酒店」，業者把25%營業稅轉嫁到消費者身上，消費者哀嚎連連，業者因此大量流失酒客，當然，如果消費者不要發票，要付現，那就另當別論。

加計營業稅雖是造成客人流失的原因，但願意到酒店上班的小姐明顯變少，形成小姐素質愈來愈差，客人不願意來，客人不來，小姐沒錢賺，更不願來，造成惡性循環，但小姐還是要上班啊，原來都去當飯局妹了。

飯局妹大約可分三等級，每次外出吃飯，以4小時計算，小局妹，8000元，素質等同卡拉OK、舞廳之類；大局妹，10000元，等同理K；大大局，12000元，如同酒店，不論哪種等級，經紀人只抽2000元，以大大局妹而言，她1天只接1場就可拿10000元。

在酒店上班，小姐在公司吃飯、梳妝等小事都要錢，公司辦活動例如比基尼趴、耶誕趴等治裝費，自己付，每個月所規定的上班節數若不夠，自己買，要請假，自己買全場。

反觀飯局妹，工作彈性，想接就接，不受公司控制，比酒店抽佣高，對客人而言，在私人會所喝酒，安全隱密，不會有遇上熟人、跟陌生人起衝突、警察臨檢等困擾。台中的酒店看似就那幾家，但入夜後，鶯鶯燕燕們全都在趕往私人會所的路上。

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