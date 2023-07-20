風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂：離婚不是沒原因

▲Melody閃電離婚。（圖／翻攝自IG／melodykliu）



網搜小組／劉維榛報導

女星Melody月初突宣布結束17年婚姻，讓許多人感嘆「不相信愛情了」。如今卻爆出Melody奪上億房產，以及逼男方簽下協議，負面消息曝光後，反而遭質疑「女生總是貪財愛錢，拿那麼多房產」，對此，網紅律師李怡貞拋1句話力挺女方，引來千人大讚中肯，「男人總是後知後覺，所以離婚不是沒有原因！」

律師李怡貞在臉書提到，大家很容易陷入一個邏輯謬誤，現在有風向指出「女生總是貪財愛錢，拿那麼多房產」，但攤開現實面來說，李怡貞拋出中肯1句話，「都已經要離婚了，不跟你談錢...難不成還繼續談感情？」

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文章曝光後，一票網友也力挺女方，「還有家人要養耶，不然吃空氣嗎」、「當女人突然變現實，要跟你算這麼清楚的時候，先看看自己曾經是不是虧待她了」、「抱錢比抱他好」、「奉獻了青春跟心力，再多錢也換不回，拿該得的，不過分啊」、「真的是中肯」、「男生難道就不貪嗎」、「沒錯！還有人說仙人跳，用17年仙人跳，還生2個，我一想都累了」。

還有人不禁感嘆，「男人總是後知後覺，所以離婚不是沒有原因」。李怡貞則回應「腦波弱化後，容易各種被牽著走！」

事實上，Melody前夫吳育奇傳出委託律師提出「離婚協議無效之訴」。李怡貞昨日便質疑，「請舉證自己智商低看不懂中文或是被刀槍抵著不得已才簽署離婚協議書。」否則簽離婚協議的當下，兩個證人都是親眼見聞離婚真意、簽了名，戶政事務所也都完成了登記，該履行的條件就是必須履行。

針對Melody被爆奪走3間房產，態度相當強硬，以及男方提出「離婚協議無效之訴」等風波，《ETtoday娛樂星光雲》向Melody方求證，經紀人回應：「如同上次所言，我們不對離婚細節多做回應，謝謝。」