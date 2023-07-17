F級貴婦網紅偷吃小王　富商尪裝針孔拍下喇舌片挨告...判賠15萬

▲袁曼軒提告前夫偷裝針孔，一審勝訴獲賠15萬。（圖／翻攝自Instagram／袁曼軒 Sherry）



記者黃資真／新北報導

貴婦網紅袁曼軒（Sherry）遭前夫新加坡礦業大王少東郭紹源（Pierre）指控帶小王回家共寢、擁吻，為了蒐證在家中裝設針孔攝影機，拍到袁與小王一同過夜的畫面，但法院因違法不採用，郭反遭袁提告求償150萬。日前判決出爐，郭須賠償15萬元給袁。

袁主張，郭因先前提出侵害配偶權訴訟，在家中臥室裝設針孔攝影機偷拍，將非法取得之畫面作為案件證據，然該訴訟為公開審理案件，導致其在臥室內之隱私活動遭公開於眾，自己又屬演藝圈知名人士，引起諸多媒體報導，致私事受社會關注，並屢受民眾騷擾，已嚴重侵害隱私權，求償150萬元。

郭反駁稱，該棟房屋登記在袁與自己父母名下，應負有1/2所有權，考量父母長期不在台灣，且他在2019年出境後也不會返台，基於安全考量在屋外架設監視器，使鏡頭對著門口，以查看大門進出情形；之後他將房屋託付給友人照看，並允許對方使用臥室以外空間，為避免其擅自進入，又在臥室電視機內裝設針孔攝影機，卻意外拍到袁與小王發生婚外情。

郭又稱，曾有過案例為調和隱私權及配偶權之保障，在不違反比例原則的前提下，給予被害人一定程度的不貞蒐證權，又夫妻違反忠誠義務行為本質上具有高度隱密性，證據取得困難，既然自己是以非強暴方式取得證據，應不違反比例原則，請求駁回。

法官認為，郭在配偶權訴訟中自承，從2020年2月起即未再與袁共同生活，並在同年11月開始打官司，勘認雙方已無維繫婚姻之意，其辯稱裝針孔是為了維護居家安全，甚至是保障配偶權，並不合理，且郭明知房屋主要使用人是袁，卻刻意竊錄臥室非公開活動，顯然是為了長期監視袁的私密活動，判賠15萬元為適當。可上訴。