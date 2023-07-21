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Melody被毀滅爆料！她1句破盲點「代表無能」　手法曝光：抹黑霸凌

▲▼Melody（殷悅）（圖／翻攝自IG／melodykliu）

▲Melody不再回應離婚細節。（圖／翻攝自IG／melodykliu）

網搜小組／劉維榛報導

女星Melody直言，與吳育奇個性、思想和理念差距太大，因此斷開17年婚姻。如今爆出她奪上億房產、逼男方簽下協議，而親友更爆料吳育奇暴瘦，希望向Melody能坐下談談，坦承有些東西根本無力負擔。對此，網紅律師李怡貞直言，當某方親友現身捍衛時，「表示的通常不是當事人多無辜，而通常都是多無能。」

李怡貞在臉書分享律師執業心得，當兩人的婚姻，出現某一方親上火線發聲捍衛的狀況，「在我看來，表示的通常不是當事人多無辜，而通常都是多無能。」

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李怡貞進一步解釋，因為無能的人，通常都總需要各種取暖討拍，親友圈也好、群組、社群也罷，因為歪理通常在同溫層才能成立，成立後才能沆瀣一氣，甚至號令出征，風向帶好進一步抹黑、更進一步霸凌，「然後再假裝無辜裝病裝可憐之類的，只不過都是作惡多一端而已。」

▲▼Melody 老公。（圖／翻攝自FACEBOOK／Melody時尚媽咪 ）

▲Melody與吳育奇分道揚鑣。（圖／翻攝自Facebook／Melody時尚媽咪 ）

對此，李怡貞喊話，此時此刻的你或妳也承受同樣的傷害，務必要穩定自己、尋求專業管道幫忙，不論心理層面或是法律層面，沒有必要因此而跟自己親近的人吵架或是轉嫁其身，「因為通常惡人的目的也只是要你/妳恐懼害怕過不好日子而已。」

最後，李怡貞也鼓勵失婚的人，「請穩穩的好好過日子，因為就算是大白鯊，也終究會有成為標本的一天，早晚而已！」

底下網友熱議，「據說財產280億 ，分1億房產給前妻有什麼好暴瘦的」、「我在看這件事，可能男方突然不想離了」、「不能同意更多了，我正經歷中～好有感」、「最討厭這種熱心的親朋好友...到底甘你屁事」、「五、六十歲的人了，離婚還需要親友出面，真可悲」、「女方被指控的那些內容，好熟悉，是不是以為把女方講成那樣就可以贏啊」。

據《三立新聞網》報導，Melody前夫的親友現身表示，吳育奇離婚3個月來對外一直保持沉默，無論老婆在外說些什麼，都只是請家人「不要聽」，所以吳家親友也未曾多表態，但近期發現他身形暴瘦，甚至頻繁出入醫院，還說：「現在只想活下去。」

不僅如此，爆料親友表示，Melody在談完離婚協議後，花費台幣100萬元帶家人去歐洲玩，吳育奇為此拜託Melody「坐下來談談」，坦承有些東西他根本無力負擔，無奈遭拒絕，對方也強硬表示一切依法律進行，未依協議執行就提告。

針對前夫吳育奇親友前次「奪房產」的爆料，《ETtoday娛樂星光雲》向Melody方求證，其經紀人僅表示：「我們不對離婚細節多做回應，謝謝。」

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