約好晚上要色色！他洗澡到一半「女友突闖進來」　結局超難忘

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

憋不住了！一名網友透露，最近和女友出遊，晚上打算要壞壞，於是女友買了新戰袍，本來要等到他洗完澡時再揭曉。不過他洗到一半，女友突然闖進洗手間，讓他嚇了一大跳。後來才知道女友突然想上廁所，但忍了很久他都沒有出來，所以才會衝進去，讓他忍不住笑喊「難忘的回憶！」

原PO在Dcard發文表示，近來為了慶祝2周年紀念日，和女友一起出去玩，晚上也準備要翻雲覆雨。到了旅館，女友先去洗澡，隨後包著浴巾走出來，還透露自己特別買了新的性感內衣，但要等他洗完澡才能揭曉，他立刻抱著緊張又期待的心情衝進浴室。

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不過他洗到一半，女友突然衝進來上廁所，並喊著「先不要出來」。但因為馬桶和浴缸中間有浴簾擋著，他當時以為是不要走出浴室門口，結果剛拉開簾子，就看到只穿著內衣的女友坐在馬桶上，腦子瞬間湧入大量資訊，先是注意到女方身上的黑色性感內衣，接著意識到自己全裸，還起了生理反應，最後才驚覺浴室變得很臭。

▲女友突然衝進浴室。（圖／翻攝自Dcard）



原來他洗澡到一半，女友突然想要上大號，可是因為浴室和廁所在一起，女方只好先忍耐，並對著浴室喊「洗快一點」。但因為沖水聲很大聲，加上他邊洗邊唱歌，所以根本沒聽到，女友最後才會忍不住衝進去。他聽完來龍去脈後，忍不住當場笑出來，直呼「真的是太難忘的2周年回憶了」。

不少人看到後紛紛笑說，「以後會更習以為常」、「2周年還會因為被看到裸體而緊張，好清純，姊姊我交往一個禮拜就看遍男友全身了」、「反應看起來好像交往兩個禮拜，好棒的互動」、「2年了還這麼有新鮮感」、「好單純的互動，遺失的美好」、「好有情趣喔」、「我偶爾也是會站在廁所看我男朋友洗澡，沒有要幹嘛，純看」。