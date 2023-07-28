　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／門檻加嚴！經濟犯繳犯罪所得才納外役監遴選　拚31日修法三讀

▲▼法務部長蔡清祥。（圖／記者李毓康攝）

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

針對爭議已久的外役監修法，立院院長游錫堃今（28日）召開朝野協商，會中討論將外役監門檻提高為「受徒刑之執行，有期徒刑逾1/3、累犯逾1/2」，也列出不得外役監消極條件，包含：造成死亡結果、超過10年以上有期徒刑者，政院新版本也追加貪污治罪條例、重大經濟犯罪，要繳回犯罪所得才能納入外役監遴選，預計下週一（31日）三讀。

此次外役監條例修法「深水區」為第四條的規定遴選要件。現行條文規定，要參加外役監遴選的受刑人，必須符合3個條件，分別為受有期徒刑的執行逾2個月、符合相關累進處遇級別規定，以及有悛悔實據，身心健康適於外役作業。

院版去年9月所提《外役監條例》修正案則改為「受徒刑之執行，有期徒刑逾1/3、累犯逾1/2」，第四條也明確排除外役監遴選消極條件，包含：造成死亡結果、超過10年以上有期徒刑者，重點在重大暴力犯罪，高逃亡、高再犯者都是這次修法重點。

法務部長蔡清祥說明，外役監立法目的，就是讓受刑人中間處遇、做復歸社會準備，培養他自我管理能力，希望在監獄服刑當中能有一些悔悟，當初修法版本著重在重大暴力犯罪、高再犯、高逃亡等。

蔡清祥指出，當初送到大院也經過司法法制委員會審查，當時立法已經非常嚴格，消極要件包含，有期徒刑服滿3分之1、累犯2分之1才可申請外役監，如果達到2分之1就可以申請假釋，也沒有必要申請外役監，就失去中間處遇功能，另外要假釋前一年才可申請，否則兩個月就可申請太短了。

蔡清祥表示，其他條件部分，有委員認為貪污罪、經濟犯罪應該納入，法務部從善如流，若能繳回犯罪所得，很多委員也都同意可讓他到外役監、給予自新機會，至於縮刑就是讓收容人有一個激勵作用，若能好好悔過可以縮短刑期、提早復歸社會，這是當初立法目的，但外役監跟一般監獄縮刑差距太大，這部分要從累進處遇條例修正，現已經著手修法。

國民黨立委林為洲提此次修法有三個問題，包含：第一、累犯不能到外役監，第二、重刑犯不得到外役監，第三、出獄前一年才能到外役監，遴選制度就是人治，遴選委員是誰、過程如何都受到社會質疑，才要用法治方式，定一個框架遴選，才不會有弊端，若只是想改善遴選有達到改革目的嗎？

時代力量黨團總召邱顯智則認為，法務部可以通盤檢討所有監所縮刑制度，但不該讓外役監跟一般監獄的縮刑制度有差異，法務部新版本有把貪污治罪條例跟重大經濟犯罪納入，應該要把犯罪所得繳回才符合悛悔實據、有遴選資格，相關修法已經往前進一步，予以肯定。

最後協商決議，修法第四條、時代力量黨團提案增訂第四條之一及第十四條，均保留送院會處理。其餘均照審查會審查結果通過。保留部分院會進行處理前，由各黨團推派1人，依時代力量黨團、台灣民眾黨黨團、國民黨黨團、民進黨黨團順序輪流發言，每人發言時間為3分鐘。

ET快訊
杜蘇芮吹斷大樹！樹幹「貫穿民宅」驚悚畫面曝
快訊／蔣絜安論文抄襲　請辭獲准
星宇飛機疑似曼谷重落地　公司回應了
卡努颱風接力！氣象局曝「靠台關鍵」
股民注意！「這15檔」並列注意股
ATM按鍵沒有「9」！　全場一看發抖：根本不敢用
AV導演驚爆YT圈黑幕「腿開就30萬」　網美被包養：做黑的很

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

主席家鄉沒人選！吳欣盈不選新竹　柯文哲自爆問妹妹意願遭拒絕

遭爆台大國發所論文抄襲　蔣絜安請辭客家部主任獲准

不在乎錢！郭台銘9成財產將做慈善　籲政府課「富人稅」創全民幸福

穿軍服戴軍帽拜關公！郭台銘要KMT多體諒基層：民意大於黨意

林金結同框郭台銘「違反黨規」　侯競辦：不能再讓支持者失望

柯文哲不賣腳踏車了　王世堅喊「睹物思言」：世上最熟悉的陌生人

快訊／門檻加嚴！經濟犯繳犯罪所得才納外役監遴選　拚31日修法三讀

學倫案再添蔣絜安！　國民黨轟：信賴台灣隊已變「學位被撤銷聯誼會」

林金結同台郭台銘被國民黨口頭警告　藍委：沒處分黨就沒家規

行政院核定陳吉仲接農業部長　中興大學校長薛富盛掌環境部

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

春風唱陳奕迅《陀飛輪》「比玖壹壹好聽」　真把王大陸認成柯震東？！..宋芸樺傻眼

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

主席家鄉沒人選！吳欣盈不選新竹　柯文哲自爆問妹妹意願遭拒絕

遭爆台大國發所論文抄襲　蔣絜安請辭客家部主任獲准

不在乎錢！郭台銘9成財產將做慈善　籲政府課「富人稅」創全民幸福

穿軍服戴軍帽拜關公！郭台銘要KMT多體諒基層：民意大於黨意

林金結同框郭台銘「違反黨規」　侯競辦：不能再讓支持者失望

柯文哲不賣腳踏車了　王世堅喊「睹物思言」：世上最熟悉的陌生人

快訊／門檻加嚴！經濟犯繳犯罪所得才納外役監遴選　拚31日修法三讀

學倫案再添蔣絜安！　國民黨轟：信賴台灣隊已變「學位被撤銷聯誼會」

林金結同台郭台銘被國民黨口頭警告　藍委：沒處分黨就沒家規

行政院核定陳吉仲接農業部長　中興大學校長薛富盛掌環境部

2023桃園觀音菩薩文化節　壽山巖觀音寺登場

省4800！衛福部8月新制推免費心理諮商　1年可3次「適用年齡層曝」

主席家鄉沒人選！吳欣盈不選新竹　柯文哲自爆問妹妹意願遭拒絕

杜蘇芮颱風農業災損逾5千萬！花蓮金額最高　西瓜香蕉最嚴重

杜蘇芮強襲金門！4千多戶仍停電中　台電21人搭專機跨海支援搶修

杜蘇芮強襲吹斷大樹！樹幹「貫穿屋頂」插入民宅　驚悚畫面曝光

伸手摸胸曬鈔辣照被轉貼...網友謔「鬆鬆」　妹子一口氣告80人

星宇航空飛機疑似曼谷重落地　機上178旅客皆平安

遭爆台大國發所論文抄襲　蔣絜安請辭客家部主任獲准

不在乎錢！郭台銘9成財產將做慈善　籲政府課「富人稅」創全民幸福

砂石車倒退翻覆土石狂洩　後方駕駛警覺超高逃一劫

政治熱門新聞

年金改革引發公務員跳船潮？銓敘部回應了

快訊／《性別平等教育法》修法三讀通過　未成年禁止師生戀

快訊／認命早起吧！　基北北桃宣布：明天正常上班上課

呂美玲喊「請中共照顧基隆人」惹議　藍黨急切割

快訊／同框郭台銘黨紀處分出爐！　林金結遭嚴厲口頭警告

賴清德愛將蔣絜安「碩論抄襲情節重大」　被撤銷台大國發所學位

開唱前一天火力全開　柯文哲怒嗆民進黨一堆性騷、婚外情

金鐘得主訪問到一半「摔本走人」

國軍「未偵獲共機、共艦擾台」　國防部：嚴密監控應處

柯文哲演唱會嘉賓被爆是館長！　她酸：乾脆找他當婦女後援會會長

快訊／蔡英文失聲取消行程？　總統府：身體不適

郭台銘三峽廣行宮參香！突有信徒衝上跪拜　密告關聖帝君旨意

日學者分析民調：金小刀奏效　柯文哲因失言、女性支持下滑停止腳步

柯文哲嗆前瞻變「錢坑」　鄭文燦反擊：桃市少北市2300億元！

更多熱門

相關新聞

林金結同框郭台銘「違反黨規」　侯競辦：不能再讓支持者失望

林金結同框郭台銘「違反黨規」　侯競辦：不能再讓支持者失望

國民黨新北市立委參選人林金結因與鴻海集團創辦人郭台銘同台，活動現場還發「立委支持林金結、總統支持郭台銘」扇子，遭國民黨新北市黨部召開考紀會處理，最終結果證實，確實有違反黨規，已給予嚴厲口頭警告。對此，國民黨總統候選人侯友宜辦公室表示，辦公室尊重考紀會決議，「在未來的路上，我們會與其繼續並肩作戰，不能再讓支持者失望」。

學倫案再添蔣絜安！　國民黨轟：信賴台灣隊已變「學位被撤銷聯誼會」

學倫案再添蔣絜安！　國民黨轟：信賴台灣隊已變「學位被撤銷聯誼會」

林金結同台郭台銘被國民黨口頭警告　藍委：沒處分黨就沒家規

林金結同台郭台銘被國民黨口頭警告　藍委：沒處分黨就沒家規

柯文哲談藍白合像權位分配　聞郭台銘仍驚嚇：不曉得冷靜沒

柯文哲談藍白合像權位分配　聞郭台銘仍驚嚇：不曉得冷靜沒

林金結同框郭台銘遭黨紀處分　徐巧芯「主動做一事」不擔心

林金結同框郭台銘遭黨紀處分　徐巧芯「主動做一事」不擔心

關鍵字：

外役監重刑犯國民黨柯建銘民進黨曾銘宗林為洲劉建國邱顯智時代力量蔡清祥

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

楊紫瓊結婚了！結束19年愛情長跑

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

賀瓏辯論「拿劉真、辛龍當舉例」

14:00才開門！夢時代「超誇張車陣」塞爆了

杜蘇芮罕見放2天「最長颱風假是它」　網哭：台人的痛

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

福原愛早江宏傑狠撕　日媒曝她最慘下場

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

更多

最夯影音

更多
鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面