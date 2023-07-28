快訊／門檻加嚴！經濟犯繳犯罪所得才納外役監遴選　拚31日修法三讀

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對爭議已久的外役監修法，立院院長游錫堃今（28日）召開朝野協商，會中討論將外役監門檻提高為「受徒刑之執行，有期徒刑逾1/3、累犯逾1/2」，也列出不得外役監消極條件，包含：造成死亡結果、超過10年以上有期徒刑者，政院新版本也追加貪污治罪條例、重大經濟犯罪，要繳回犯罪所得才能納入外役監遴選，預計下週一（31日）三讀。

此次外役監條例修法「深水區」為第四條的規定遴選要件。現行條文規定，要參加外役監遴選的受刑人，必須符合3個條件，分別為受有期徒刑的執行逾2個月、符合相關累進處遇級別規定，以及有悛悔實據，身心健康適於外役作業。

院版去年9月所提《外役監條例》修正案則改為「受徒刑之執行，有期徒刑逾1/3、累犯逾1/2」，第四條也明確排除外役監遴選消極條件，包含：造成死亡結果、超過10年以上有期徒刑者，重點在重大暴力犯罪，高逃亡、高再犯者都是這次修法重點。

法務部長蔡清祥說明，外役監立法目的，就是讓受刑人中間處遇、做復歸社會準備，培養他自我管理能力，希望在監獄服刑當中能有一些悔悟，當初修法版本著重在重大暴力犯罪、高再犯、高逃亡等。

蔡清祥指出，當初送到大院也經過司法法制委員會審查，當時立法已經非常嚴格，消極要件包含，有期徒刑服滿3分之1、累犯2分之1才可申請外役監，如果達到2分之1就可以申請假釋，也沒有必要申請外役監，就失去中間處遇功能，另外要假釋前一年才可申請，否則兩個月就可申請太短了。

蔡清祥表示，其他條件部分，有委員認為貪污罪、經濟犯罪應該納入，法務部從善如流，若能繳回犯罪所得，很多委員也都同意可讓他到外役監、給予自新機會，至於縮刑就是讓收容人有一個激勵作用，若能好好悔過可以縮短刑期、提早復歸社會，這是當初立法目的，但外役監跟一般監獄縮刑差距太大，這部分要從累進處遇條例修正，現已經著手修法。

國民黨立委林為洲提此次修法有三個問題，包含：第一、累犯不能到外役監，第二、重刑犯不得到外役監，第三、出獄前一年才能到外役監，遴選制度就是人治，遴選委員是誰、過程如何都受到社會質疑，才要用法治方式，定一個框架遴選，才不會有弊端，若只是想改善遴選有達到改革目的嗎？

時代力量黨團總召邱顯智則認為，法務部可以通盤檢討所有監所縮刑制度，但不該讓外役監跟一般監獄的縮刑制度有差異，法務部新版本有把貪污治罪條例跟重大經濟犯罪納入，應該要把犯罪所得繳回才符合悛悔實據、有遴選資格，相關修法已經往前進一步，予以肯定。

最後協商決議，修法第四條、時代力量黨團提案增訂第四條之一及第十四條，均保留送院會處理。其餘均照審查會審查結果通過。保留部分院會進行處理前，由各黨團推派1人，依時代力量黨團、台灣民眾黨黨團、國民黨黨團、民進黨黨團順序輪流發言，每人發言時間為3分鐘。