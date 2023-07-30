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獎金免了！尼克星今晚開戰李育昇　線上直播頻道曝

▲台灣18萬YouTuber爆「抄襲」關閉IG！英國本尊回應了。（圖／翻攝尼克星拳擊臉書）

▲YouTuber「尼克星拳擊」因抄襲惹議，今將站上擂台與李育昇對打。（圖／翻攝尼克星拳擊臉書）

記者張靖榕／綜合報導

YouTuber「尼克星拳擊」與Toyz教練李育昇預計今（30日）開打比賽，兩人先前卻在直播中因體重、賽制、獎金等問題吵得不可開交，不過尼克星29日晚間仍表示「不用錢也打」。對此，拳下星城活動的發起人Toyz說明，他也說服了李育昇將獎金制取消，確定今天開打。

Toyz今天凌晨發文，表示關於今天「拳下星城」主賽的尼克星與李育昇場次，在經過多番遊說後，尼克星最終同意在沒有獎金的情況下依舊出賽，而由於尼克星已確定無法取得任何獎金，因此Toyz也向李育昇提議，取消獎金制，改為領出場費用，「李育昇選手同意該決定，明天主賽將不會有獎金機制。由於該比賽為跨領域跨量級的較量，李育昇本為MMA專項選手同意出賽值得掌聲與尊重。」

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Toyz同時公布今天主賽比賽規則，分為6回合，每回合3分鐘，回合間隔休息1分鐘。李育昇配戴10OZ拳套，尼克星則是配戴12OZ拳套，而且今天將會重新過磅，結果不會影響比賽規則。

尼克星與李育昇28日深夜直播期間，雙方因為體重落差、規則和獎金等問題吵得不可開交，中間Toyz更連線在線上當起主持人，但最後仍因以沒有共識落幕。據Toyz所述，李育昇在休息室和尼克星爆發口角，期間還一度爆出「我要殺了你」的威脅性話語。

隔日，尼克星在個人Instagram上發言「你說要讓我死，那就來吧。明天7/30，不用錢我也打了，規則照舊，要戰便戰」，並附上漫畫《HUNTER×HUNTER獵人》中庫洛洛與西索單挑時「不死不休」的截圖。

除了尼克星與李育昇的主賽，今天還有TKLAB 與 NOTORIOUS的隊伍對抗賽；躺平大師 與 戀愛家教比賽。比賽時間於今晚19:00開始，比賽全程於遊戲大亂鬥Youtube頻道線上播出。

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