老公抓包外遇提離婚！　選美小姐竟「夥同小王」密謀殺尪

▲美國前選美冠軍琳賽與小王合謀想殺害丈夫羅伯特。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／綜合報導

美國前選美冠軍琳賽（Lindsay Shiver）被控夥同外遇對象與另一名男子，密謀殺害分居中的丈夫。結果三人的WhatsApp訊息意外被警方發現，暗殺計畫才未實施，目前三人已經遭到逮捕。

根據《鏡報》報導，現年36歲的琳賽曾在2005年當選喬治亞州休士頓郡（Houston County）小姐，也曾獲得全國花生節選美比賽亞軍。她2010年和前橄欖球星羅伯特（Robert Shiver）結婚後生下3名兒子，全家過著富裕的生活，時常搭私人飛機到巴哈馬群島度假，結果琳賽卻在某次旅行中愛上了28歲的泰倫斯（Terrance Bethel）。

▲琳賽時常在社群po出一家和樂的照片。（圖／翻攝自IG）



羅伯特發現妻子外遇後要求離婚，兩人也開始分居。沒想到巴哈馬警方在調查當地一起竊盜案時，卻意外發現琳賽竟夥同泰倫斯，還有另一名29歲男子紐伯爾德（Farron Newbold）想要密謀殺害羅伯特。

警方指出，他們7月16日調查在瓜納（Guana）發生的一起入室竊盜案時，在一台手機裡發現三人討論謀殺計畫的WhatsApp訊息。目前三人已遭逮捕，並從瓜納（Guana）轉移到巴哈馬首都拿索（Nassau），當地時間28日3人第一次出庭，接下來將等待10月5日再次出庭，但警方未透露發現的手機是屬於何人。

諷刺的是，琳賽的Instagram中貼滿丈夫、孩子一家和樂融融的照片，甚至還寫道「完美婚姻的關鍵是有兩個不完美的人，他們拒絕放棄對方。」