X舊金山總部頂樓「巨大標誌」發出白色強光　挨轟擾民

▲美國加州舊金山的X總部頂樓裝設巨大發光的標誌。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

美國億萬富豪馬斯克(Elon Musk)把社群媒體平台推特改名X,並在加州舊金山總部頂樓裝設一個巨大、發出強烈白光的X標誌。但這讓當地鄰居感到相當困擾,因為晚間發出的白光太過耀眼,舊金山建築勘驗廳已證實正展開調查。

What do you think of the X Headquarters sign?pic.twitter.com/IhimnBEfBF