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社會 社會焦點 保障人權

控音樂家妻「頭靠頭擁抱」外遇富商　夫提1件事逆轉獲賠30萬

記者黃翊婷／台北報導

邱姓知名指揮家指控，謝姓妻子與德國籍樂器商人A發生婚外情，憤而提告索賠100萬元，但一審被判敗訴，他不滿提出上訴。高等法院合議庭認為，謝女為A男送機時，不僅搭肩緊靠，還在機場大廳相擁，赴德期間互動也很親密，頭靠頭擁抱合影，甚至曾被德媒誤會是A男的「妻子」，最終逆轉判她應賠償丈夫30萬元。

▲▼約炮,約砲,撿屍,風俗,情侶,喝酒,男女。（圖／CFP）

▲邱男指控妻子謝女與A男發生婚外情。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

在一審判決書中，邱男指控妻子自2019年12月起開始與A男交往，憤而決定提告求償100萬元；當時謝女反駁，自己和A男是相識超過25年的老朋友，工作上有許多合作機會，她在送機時與對方擁抱互道祝福、告別，屬於西方禮儀，並無做出親吻、搭肩等動作，也沒有交往關係。

雖然A男在一審時拿出謝女與A男在機場咖啡廳比鄰而坐的照片，指控2人互動親密，做出搭肩及親吻額頭等動作，還在機場大廳相擁道別，顯然已經逾矩。但士林地院法官認為，謝女、A男比鄰而坐並無肢體碰觸，照片中看不清楚是否有搭肩、親吻額頭之舉，送機時也只有擁抱、道別，難認2人有任何逾矩行為，因此裁定邱男敗訴。

邱男不服提出上訴，同時提出新事證，他表示，謝女與A男曾同遊宜蘭，2020年9月17日、2021年6月16日、2021年7月30日還在德國合照，照片中謝女背靠A男胸前，頭貼著貼，A男則站在身後以手環抱謝女腰部，姿勢相當親密，一度還被德國媒體誤會2人為夫妻，進而刊出報導。

謝女仍然堅稱自己與A男只是一般朋友，並無外遇行為，在A男來台期間或是她前往德國演出、進修期間，雙方見面、合照、擁抱等舉動，都是基於友誼。

然而，高等法院合議庭認為，謝女與A男在非公開演出場合或公眾聚會場合，都曾多次親密合影，而且姿勢親密，如果不是熱戀中的情侶，自然不可能做出上述親密舉動，因此認定兩人已經逾越男女交往的正常範疇。

法官接著指出，3人在音樂界都頗有名氣，德國媒體是在公開場合採訪謝女與A男，倘若不是她和A男的相處情形導致誤會，媒體不可能未經確認就擅自報導2人是夫妻，最終認定邱男的配偶權確實受到侵害，改判謝女應賠償30萬元。

不過，謝女在2020年間也曾對丈夫邱男提告，指控對方在統籌音樂劇時，與蔡姓女鋼琴家在上海某酒店同房共宿3晚。邱男在該案中堅稱沒有與蔡女發生性行為，但還是被高等法院判處應賠償妻子30萬元確定。

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