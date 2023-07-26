議員兒遭罵男妓求償百萬！大馬男歌手判賠30萬　他認太少：一定上訴

▲前北市議員楊實秋獨子楊澤祖遭「暖聲熊男」馬來西亞籍歌手丘沁偉辱罵，憤而求償100萬。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者黃宥寧／台北報導

前北市議員、名嘴楊實秋的獨子楊澤祖，與「暖聲熊男」歌手丘沁偉因糾紛屢躍媒體版面。丘男先前因架設網站關係，取得楊氏父子的個人資料竟上網PO文稱楊澤祖「賣淫為樂」。高等法院將丘男判刑6月、得易科罰金18萬元，併科罰金10萬元，執行完畢驅逐出境。民事部分，楊澤祖澤求償100萬元，日前判決出爐。

楊澤祖因涉及多起刑案而躍上新聞版面。他被按摩工作室蕭姓前老闆指控，在2020年離職後，進入工作室偷走價值150元的精油，楊男最後遭竊盜罪判刑2月定讞。楊男也與蕭姓前老闆互控誹謗，另外他也曾與未成年女子交往，並上傳性愛影片遭起訴，日前才賠償18萬元獲判緩刑。

楊男與丘沁偉先前也爆發猥褻案件。丘男先前因為協助架設網站的關係，得知楊氏父子個人資料，而2人鬧翻後，丘男2020年11月到2021年10月間，長達1年的時間內，陸續在各大討論區、臉書等處，發表侮辱楊男的言論，包含「堂堂前議員之子究竟為何下海賣淫」、渣形畢露「噁爆！」、「神經病！」、「恐嚇性侵」、「賣淫為生」、「偷拍、散布性愛影片」、「仗著楊實秋濫訴成性」、「下海當男妓」。

▼士林法院民事庭判大馬歌手丘沁偉須賠30萬給楊澤祖。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

不僅如此，丘也在楊實秋的臉書上留言「偷拍犯的爸爸」、「淫蟲的議員爸爸」、「兒子賣淫你教的嗎」「養不教父之過，會生不會教」、「有種不要刪留言多讀點書啊國民黨後裔」等言語，楊男因此提出告訴。

丘男一審被依違反《個人資料保護法》判刑6月、得易科罰金18萬元。上訴二審後，高院也認定他違反《個人資料保護法》判刑6月、得易科罰金18萬元，另外再併科罰金10萬元，執行完畢後驅逐出境。

民事部分，楊澤祖認丘非法利用個資損害名譽權等，故求償律師費、通勤費等10萬元，而工作損失40萬元及精神慰撫金50萬元，共求償100萬元。丘未到庭陳述意見，採一造辯論判決。

民事法官認，丘男在網路上言論，足以使楊澤祖品行、德性等受貶損，指涉賣淫等私領域，丘男提不出證據，也非可受公評的公共議題，法官審酌雙方學經歷等，判丘賠償30萬元。

對此，楊澤祖獨家向本報記者表示，法院判賠金額太少，但目前人在美國，等回到台灣一定會再上訴。