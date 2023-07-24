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假記者同居女友10年騙263萬　瞞娶妻生5孩瞎扯「是老闆小三」

記者黃翊婷／綜合報導

新竹謝姓男子自稱是電視台臨時記者，並與范姓女子交往同居10年，卻又瞞著對方與另一名女子結婚，且生下5名子女，他謊稱妻子是老闆的小三，孩子們則是私生子，甚至以老闆要求投資為由，騙走女友263萬元。謝男一審被依詐欺取財罪判處1年8個月有期徒刑，他不滿提出上訴，但並未獲得高等法院法官採信，日前裁定駁回，全案確定。

▲竹北男偽「激真」刑警證　民宅變軍火庫…大批槍彈曝光警傻眼。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲謝男還曾偽造3張刑警證。（資料照／記者陳凱力翻攝）

判決書中記載，謝男2010年間與當時失業的范女相識，進而交往同居，2016年5月間卻與另一名女子結婚，並生下5名子女；2021年10月至2022年1月間，他向女友謊稱老闆希望一起投資公司股份，總投資額為1000萬元，每季分紅40萬，他手頭現款不足，所以想請女友一起幫忙，前前後後一共詐得263萬元，後來因為遲遲未能拿出投資公司股份的證明文件，又瞎扯款項已經匯給老闆或遭老闆小三（謝妻）騙走，拒絕返還，女友才驚覺受騙。

范女證稱，當時謝男自稱在電視新聞台上班，跟老闆關係很好，想要投資卻沒有錢，因為2人已經同居10年，她早已把對方當成會陪伴自己到老的另一半，同時也想存一筆養老金，因此同意出錢協助投資入股。

至於謝男已婚一事，范女表示，她在2021年2月間才知道謝男已婚、有小孩，但是對方搬家之後，還傳簡訊來謊稱老闆有很多小三，並將妻子稱為老闆的小三，孩子們則是私生子。

謝男挨告之後，出示中華民國新聞媒體記者協會會員證、名片、在職證明等證據，但除了中華民國新聞媒體記者協會會員為真之外，其餘任職公司皆查無薪資證明。一審法官認為，謝男長期欺瞞范女、妻兒，為了自身利益不惜出賣最親近之人，惡性甚大，因此依詐欺取財罪判處1年8個月有期徒刑，犯罪所得全部沒收。

謝男不滿提出上訴，他主張，自己養了范女10年，期間吃喝住、買精品的錢都是他出的，因為帳戶不能存款，才請女方幫忙存款，「她也說我需用錢的時候，可以把錢還我，我現在向她拿回來，哪裡犯錯？買所有的東西都是我付的錢，我是受害人，我是不是要告她10年下來所用的花費？我沒有拿263萬元，只拿到200萬元。」

高等法院法官認為，謝男曾在審理期間坦承范女確實匯款263萬元，不論金錢來源為何，都無法否定「范女確實匯款263萬元給謝男」這個事實，他辯稱只拿到200萬元，顯然不足採信，最終裁定駁回上訴，全案確定。

除了與女友的金錢糾紛之外，謝男去年7月還因為非法持有10把手槍、子彈百餘發，以及大批刀械、槍管、滅音器等物品，甚至偽造3張「刑警證」，而被警方逮捕。

▼警方在謝男住處搜出的槍械。（資料照／記者陳凱力翻攝）

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