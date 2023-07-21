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社會 社會焦點 保障人權

快訊／法官「蔡董」性騷女法官...法院認定屬實 　最慘恐丟飯碗

▲▼ 士林地院 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地院刑庭法官蔡明宏法官於「法官論壇」遭爆，去年性騷擾新進女法官，院方已證實性騷成立。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地院刑庭蔡明宏法官在「法官論壇」遭爆性騷新進女法官，該名女法官已提告由檢方偵辦中。今（21日）士林地院指出，啟動性平調查後，認定蔡明宏性騷成立，院方並依申評會建議，請法官評鑑委員會對蔡進行評鑑，蔡若對決定有異議，收到決議書20日內提申復，或向公務人員保障暨培訓委員會請求復審。

士院新聞稿指出，為保護申訴人並考量刑事案件偵查中，故無法進行更進一步的說明，同時另外提供被害人心理支持方案，關切身心健康。

倘若，蔡姓法官對於決議有異議，得在決議書送達的次日起20日內向性騷擾申評會提出申復；如符合公務人員保障法第3條及第102條所定保障對象對該決定不服，在30日內經本院向公務人員保障暨培訓委員會提起復審。

上月16日司法院內網「法官論壇」以「She too」標題揭露：去年11月15日中午，士林地院有位性騷慣犯、人稱蔡董的2字頭審判長（以下均稱加害人），藉詞關心工作情形，帶著剛分發不久的年輕女法官前往陽明山用餐，用餐完畢之後刻意選擇不同的下山路線，並且在女法官發覺路徑有異從提袋內拿出手機欲察看提醒時，以手將女法官的手機壓進提袋內加以阻止。

其後，加害人將車輛開進似為中湖戰備道旁的窄巷內，以「某說法」藉故停車後（或許聽過傳聞的各位可以幫我克漏字一下），開始對女法官進行不只一輪的噁心騷擾行為。女法官初遇此事又身處深山內，完全不知如何抗拒，只好藉口下午還要評議，堅決要求加害人開車下山，加害人才決定放棄。返回法院後女法官立即向兩位法官同事求助，這才得知原來加害人已是慣犯。

女法官因此事已經身心受創超過半年，期間並因而尋求專業醫療，但加害人現在還在士林地院道貌岸然，文末強調經得女法官同意後決定在法官論壇上揭發，請士林地院、司法院重視，不要再次輕輕放下。

對此，女法官也於上月正式提告，士林地檢署分案偵辦，全案朝違反性騷擾防治法等罪偵辦，並指派剛調來不久的婦幼組資深男檢察官承辦。

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