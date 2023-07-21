快訊／FaceID解鎖爆互毆！男星與女友都被起訴　昔日愛侶下場曝

▲男星林曜晟（藝名博焱）去年因與張姓女友爆肢體衝突互告。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

昔日愛侶變調！男星林曜晟（藝名博焱）去年5月與張姓女友為搶手機爆發肢體衝突，昔日愛侶也撕破臉互告傷害，檢方依法將2人起訴，林也因形象重創幾乎淡出演藝圈，黯然回家鄉台中斜槓房仲業。今（21日）士林地院宣判，林男被依剝奪他人行動自由罪、傷害各判3月，應執行4月，張女涉傷害罪，拘役40天，均可易科罰金。

今年4月法院行審理庭，雙方仍否認犯行。林說，去年5月2日他與張女一起隔離在南港區租屋處，但張女卻趁他睡著時偷看其手機，因此他也認為自己也能看對方手機，故將手機拿過來想用「FaceID」解鎖，但對方疑有「有不可告人秘密」因此想把手機搶回。

張女當時甚至撲上他背還抓胸部、咬背，他只好走到主臥室內更衣室，但張女執意衝進去，因此他將身體轉過去，變成他靠近門口，張女在裡面，但過程中張女想把手機搶回，他只好把手機高舉，同時張女還說「是啊！我就是在跟其他男生交往」，最後因張女頭髮遮住也無法成功解鎖手機。

▲張女出庭均戴漁夫帽及口罩，相當低調不願回應媒體問題。（資料圖／記者黃宥寧攝）

林強調，只是想知道交往這3、4個月女友隱瞞什麼，好讓他死了這條心，更強調真的沒動手；至於張女嘴唇流血應該是嘴唇乾，當下他還拿護唇膏給她，包括爭吵時女友喊胃痛也拿胃藥給她吃，但張女仍情緒有些激動，甚至拿破酒瓶、香水瓶敲地板，更嗆「你藝人不怕我把事情搞大？」林則回「沒關係，我沒做什麼」最後他也報警處理，雙方就在更衣室待了2小時，張女最後也不願離開租屋處，直到胞弟替她叫救護車才離開。

▲藝人林曜晟與前任隔離時爆發肢體衝突。（資料圖／讀者提供）

起訴指出，去年5月2日凌晨4時許，林與張女爆發肢體衝突，林受有前胸有大於20公分的擦傷、雙手手臂擦瘀傷、背部、右臂大於10公分擦傷、右拇指0.5公分撕裂傷；張女四肢多處擦傷、瘀傷，雙方被依傷害罪起訴。

今（21日）士林地院宣判，林男被依剝奪他人行動自由罪、傷害各判3月，應執行4月，張女涉傷害罪，拘役40天，均可易科罰金，1000元折1日、全案可上訴。