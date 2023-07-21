快訊／丁特豪砸414萬做紫布成功率2.33　怒向橘子求償2070萬結局曝

▲實況主丁特怒告遊戲橘子廣告不實，請求損失5倍2070萬6000元，今判決出爐。（資料圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

知名電玩實況主丁特（本名薛弘偉）2021年直播網路遊戲《天堂M》新推出的虛擬寶物「紫布」製作過程，結果豪砸414萬多元卻只成功2.33%，他不滿機率與官方公告的10%差距過大，讓他憤而提告遊戲橘子廣告不實，求償損失的5倍共2070萬6000元。士林地院針對丁特提出損害賠償，經審理後，判遊戲橘子須賠償784萬875元，其餘駁回，理由尚待公佈。

丁特在2020年12月到2021年9月間，豪砸414萬1200元購買虛擬貨幣「藍鑽」，再從遊戲商城中買來道具製作紫布，嘗試了816次，成功機率卻不到3%，因此他根據《消費者保護法》向遊戲橘子求償損失的5倍，共2070萬6000元。

今年2月法院首開庭，丁特於庭後受訪痛批遊戲橘子不要臉且不會和解，更說「我一定要在這個案子上讓他們受到應該有的懲罰，不能讓他們覺得可以逃過政府或法律的監督，輕鬆迫害手無寸鐵的人民，我一定要站在最前面把他們打倒。」

同年3月再開庭，遊戲橘子聘曾任新北檢黑金組檢察官、民、刑事庭法官呂俊杰律師替其辯護。律師指出《天堂M》為韓國遊戲商開發的手遊，2017年間在台上線，橘子僅是台灣代理商，無權調整遊戲內容，包含遊戲道具製作成功率設定，若遊戲運作中，出現錯誤（Bug）或故障而需修復，也得由橘子提出，再由韓國原廠進行調整。

▲天堂M座談會中現場回復為與韓版機率相同。（圖／公平會提供）

法官提出疑問說「是否有廣告不實？」律師則說，比較台、韓玩家所需付出的遊戲成本，韓版製作紫布所需耗費201個素材，台版製作僅需99個，韓版製作成功率為10％、台版成功率5％，比較兩地玩家支出成本，台灣玩家遊戲條件仍較優渥，並無違反消保法規定。（公平交易委員會對其開出200萬元罰緩，另提行政訴訟中）

丁特律師指出，商城公告是2018年4月發布，直到2020年間才變更，當作丁特就是依照還沒變更前的商城公告所稱「機率商品設定-所有機率與韓版一致」等文字決定消費行為。