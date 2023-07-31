阿里山林鐵處推限量護照　沿線店家消費即享折扣優惠

▲▼ 林鐵好康護照限量推出 。（圖／嘉義林鐵處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(簡稱林鐵及文資處) 繼去(111)年推出林鐵集章護照大受好評後，今(112)年再次攜手一件設計工作室推出「林鐵好康護照」，集結林鐵沿線眾多店家優惠，限量發行2,000本，只送不賣，送完為止。





林鐵及文資處表示，去年推出的林鐵集章護照受到遊客廣大迴響，為集滿護照內林鐵輕典車站戳章，鐵粉們卯足全力參加主題列車活動。今年推出的好康護照，延續精巧設計，封面採用粉嫰色系獨樹一幟，更以林鐵及文資處吉祥物-鐵鹿站長為主角，以手繪方式勾勒出線條質感，同時將林業鐵路沿線風貌故事，自身豐富文化底蘊、產業及地方特色繪入手冊中並善用特定數字呈現近年事蹟，強化使用者記憶與視覺，整體質感時尚又童趣。



護照內容主打林鐵旅遊享好康，不僅提供阿里山林業鐵路豐富的鐵知識、推薦遊程外，還可以憑手冊內好康推薦至林鐵沿線店家消費即享折扣優惠，可說是暢遊阿里山林業鐵路的必備法寶。林鐵及文資處期待旅客體驗百年高山林業鐵道過程中，也給予在地商家肯定、認同，讓消費者感受商家的用心與服務。





這麼好康的護照怎麼取得?即日起凡搭乘112年7月至12月間的林鐵主題列車即贈送好康護照一本，限量發行2,000本只送不賣，送完為止。林鐵主題列車一律採網路預約購票(各車站窗口現場不發售本遊程)，乘車日(含)前15天上午10點開放訂票。相關遊程細節及訂取票規則詳林鐵及文資處官網 (https://afrch.forest.gov.tw/0000059)及FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)或洽詢05-2779843#359蔡小姐。