南投市長張嘉哲上任半年　列17項未來政策

▲南投市長張嘉哲今天舉辦上任半年施政發佈會。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市長張嘉哲上任滿半年，今天宣布已完成15項以上政績，包括生育津貼提高至3萬元等社會福利措施，以及基礎建設、路平專案等，並列出17項未來想施行的政策，從青年政策、老人福利，到地方基礎建設，希望讓市民看見南投市已經進步，且還在進步中。

南投市公所今天中山公園的歷史建築聚芳館旁舉辦「南投做得到，幸福看得見！」市政發布會，張嘉哲親自主持，邀請民代、里長等多人出席，並特別加入親子互動節目：有南投知名街頭人物「開心熊」與孩子們互動拍照，還有可讓孩子們免費拿氣球的造型汽球秀，以及魔幻泡泡秀，爸媽們帶著孩子同樂，場面熱鬧。

張嘉哲細數上任半年多來，市公所完成的多項政見：社會福利措施除了生育津貼提高，還包含垃圾定點收運、重陽禮金加碼至1500元、發放喪葬慰問金5000元、社區共餐加值計畫（為長輩們加菜）、提升鄰長服務費至1500元、多元方式受理陳情案件（市民時間、市長信箱、臉書、Line等）、每月舉辦親子教育活動。

基礎建設部分有每年增設120處監視器、中山公園LED燈換置、新圖書館發包施工、親子公園興建、高架橋下風雨球場興建；路平專案包括路面改善工程達52件，包含營中路、福岡路等，以及嘉興里大庄路水溝工程改善等26件。

張嘉哲表示，未來還有更多的施政計畫，包含市民最關心的路邊停車格收費制度，最快在年底就能實施，另有南投高中學生宿舍活化、幼兒園文山分班2歲專班成立、成立環保志工隊、南投市自辦都市計畫、城市行銷創造南投市魅力等，他並承諾爭取經費修繕重要道路，新增往生者樹葬區、設置寵物公園、寵物葬區、綠美橋修繕工程、立體停車場興建、活化會展中心等，持續建設南投市。

張嘉哲特別強調，要讓南投市人口更加穩定，必須提出更多吸引爸媽的政策，特別是讓南投市成為適合發展城市教育之處：他計畫要讓南投市變成一座教育城，仿照國外的成功案例，讓全市處處是教室、時時能學習，能隨時隨地感受到城市的美好。