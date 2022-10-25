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綠營批「睡助理、不孝」　南投市長候選人張嘉哲按鈴申告

記者高堂堯／南投報導

距9合1地方大選只剩1個月時間，不同陣營候選人間的交鋒也越見猛烈：民進黨縣議員候選人曾琮愷24日提告國民黨縣長候選人許淑華、張嘉哲涉及賄選，日前也在於南投市長競選造勢場合上，與南投縣議員陳翰立以「睡助理」、「不孝」等抨擊對手陣營，國民黨籍南投市長候選人張嘉哲認為是以抹黑手段對其人格毀滅，今天對2人提出意圖使人不當選等告訴。

▲南投市長候選人張嘉哲（左）提告綠營候選人陳翰立、曾琮愷意圖使人不當選罪。（圖／許淑華競選總部提供，下同）

▲南投市長候選人張嘉哲（左）提告綠營候選人陳翰立、曾琮愷意圖使人不當選罪。（圖／許淑華競選總部提供，下同）

張嘉哲今天上午會同委任律師宋羿萱前往南投地檢署按鈴申告，並提供相關蒐證影片，內容顯示為日前綠營南投市長候選人賴燕雪的造勢大會，曾琮愷上台致詞時說：「張嘉哲整天政見發表會只會解釋自己有沒有睡助理、有沒有買豪宅、有沒有不好，像這樣的候選人沒有願景、沒有政見，只會當人家的傀儡。」

也是名間鄉長候選人的陳翰立則上台痛批，對手四處把自己爸媽拉出來發誓自己很孝順，結果其鄰居透露他老母親早上去叫他起床，竟還被他罵；陳翰立說自己擔任3屆縣議員，因為還沒結婚，連助理都只敢請男性，只怕自己忍不住衝動，反問現場民眾：「無風不起浪，大家有沒有聽過他『睡助理』？這種人真是丟臉、不孝！」

▲綠縣議員候選人曾琮愷（左）。（圖／張嘉哲提供）

▲綠縣議員候選人曾琮愷（左）。（圖／張嘉哲提供）

張嘉哲表示，從他接受國民黨提名參選市長開始，綠營即以不實言論對其造成人格損害，原本始終相信民眾智慧的選擇，所以不想浪費司法資源，但日前綠營變本加厲，在其對手造勢場合上公開對他進行人格毀滅，對選舉造成很嚴重影響，希望藉由提出意圖使人不當選、名譽誹謗告訴來端正視聽，也告訴大家不應該為選舉做出人格毀滅。

▲民進黨名間鄉長候選人陳翰立（左）。（圖／張嘉哲提供）

▲民進黨名間鄉長候選人陳翰立（左）。（圖／張嘉哲提供）

提及曾琮愷對縣府舉辦縣長卸任感恩座談會提告賄選一事，張嘉哲說，像這樣的感恩說明會在全縣各鄉鎮舉辦上百場，會中無論是國民黨籍、無黨籍、各黨各派，從縣長、鄉鎮市長、議員、代表、村里長都共同參與，曾卻只告發許淑華和張嘉哲，更可看出來是為選舉做出來的抹黑和造謠，因此同樣提出意圖使人不當選的告發，以訟止謗，「讓鄉親朋友知道民進黨用這麼邪惡的方式來影響我們南投純樸的選風。」

宋羿萱指出，對選舉候選人散布不實謠言，意圖使人不當選並影響選民投票意向，就可能構成《選罷法》第104條之罪，最高可處5年以下有期徒刑，各方人士在選舉期間都應該謹言慎行，不應為了影響選舉結果而以身試法，以免遭受刑事責任之追究。

曾琮愷對此表示，他只是引述張嘉哲在說明會上解釋自己遭攻擊的說法，不知道張要告什麼？陳翰立回應，南投市各項公職候選人眾多，他提出相關批評並未指名道姓，只是呼籲要及時行孝、行正做端，不要讓人說閒話，不知為何張嘉哲要提告、浪費司法資源，也向他喊話既然要參選市長，就該回歸政策面、提出實質政見供選民檢驗，才是正道。

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