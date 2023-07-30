　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮便民洽公直達線起跑！8月份平日限定試辦　毎日往返9班次

▲▼花蓮縣府便民洽公直達線，8月份平日限定試辦，免費免預約，毎日往返9班次。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮縣府便民洽公直達線，8月份平日限定試辦，免費免預約，毎日往返9班次。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府試辦路線特別設計洽公直達線，整整八月份於平日週一到週五，往程從早上8點在花蓮轉運站第七月台發車直達花蓮縣政府，返程最晚於下午5點40分從花蓮縣政府發車返回花蓮轉運站，全程免費搭乘，讓外地及中南區搭乘火車欲前往美崙地區洽公的民眾，享有更便捷的服務。

縣長徐榛蔚表示，如何更便民是縣府拓展施政上最中心思考，洽公為花蓮縣內外共同的需要，縣府特別以整個八月平日試辦此公車路線，用民眾實際搭乘反應做為未來新闢路線的潛在需求最實在參考，歡迎民眾多加利用。

▲▼花蓮縣府便民洽公直達線，8月份平日限定試辦，免費免預約，毎日往返9班次。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣政府指出，為讓未來新闢公車路線能更精準貼近民意，特試辦6條路線，四月中起就陸續開駛蘇花雙城環狀線、洄瀾埔里清境線、宜蘭布洛灣城際線及月牙灣環狀線，七月份更推出免費市區環狀美食專車，如今再進一步推出洽公直達線，整整八月份自週一至週五，平日9班次往返，發車時間更配合火車時刻行駛，花蓮火車站走路到花蓮轉運站七號月台即可搭乘，兩點一線往返直達，讓洽公奔波的民眾更加便利。

縣府建設處補充說明，試辦接駁路線的搭乘反應民眾對該路線的實際需求，民眾可多加利用也為自己需要的公車路線踴躍參與，民眾如欲瞭解洽公直達線與火車轉乘接駁詳細資訊，可到委辦廠商華聯客運官網的試辦接駁線專頁查詢，或撥打客服專線03-8461899，也可多關注花蓮交通e點通官網、FB粉絲頁及官方LINE。

ET快訊
快訊／新店94歲阿公21樓墜落　當場臟器外露慘死
賓士撞小牛狂扯長髮妹　警方曝原因！
快訊／雨彈升級！「14縣市豪大雨特報」警戒區曝
男1習慣持續30年　檢查出大腸癌第三期
賓士逆撞藍寶堅尼！男衝副駕狂扯長髮妹
差46歲！網美認愛70歲富豪　婚禮當天反悔了
快訊／父子海灘戲水　43歲父溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強颱來襲善心不息　做工行善團接力為兩地弱勢修繕

台南永續獎獲六都第一！　黃偉哲實踐永續城市藍圖

網驚「高雄凹子底公園有鱷魚」　嚇壞拍照！動保處：加強巡查

花蓮便民洽公直達線起跑！8月份平日限定試辦　毎日往返9班次

媒合達58.5％！首辦北中南就業博覽會　徐榛蔚：長照業需求大　

第七屆日出之城街舞賽落幕　黃禹豪舞技超群二連霸

全國城隍爺埔里大會師冒雨登場　洪榮宏、龍千玉10餘位唱將飆歌

嘉義鳳梨外銷日本　台日交流更進一步

綜藝鬼才沈玉琳現身雲林百縫直播合體阿林哥開賣　2小時創200萬業績

不可輕忽菸蒂微小火源　星星之火可以燎原豈能不慎！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

Ella見A-Lin笑「歌后回來幹嘛」XD　感動打卡整路應援...哽咽謝粉絲！

卡努將跨中颱挺進台灣北邊　引西南氣流、雨估連下4天

羅志祥攻蛋玖壹壹現身挺！　洋蔥秀「舞技」全場嗨

抓到了！2賊颱風天偷鹿賤賣　幼鹿1死1救回...買家也送辦

柯文哲披醫師袍登場KP SHOW　走音嗨唱《囚鳥》、《三天三夜》

強颱來襲善心不息　做工行善團接力為兩地弱勢修繕

台南永續獎獲六都第一！　黃偉哲實踐永續城市藍圖

網驚「高雄凹子底公園有鱷魚」　嚇壞拍照！動保處：加強巡查

花蓮便民洽公直達線起跑！8月份平日限定試辦　毎日往返9班次

媒合達58.5％！首辦北中南就業博覽會　徐榛蔚：長照業需求大　

第七屆日出之城街舞賽落幕　黃禹豪舞技超群二連霸

全國城隍爺埔里大會師冒雨登場　洪榮宏、龍千玉10餘位唱將飆歌

嘉義鳳梨外銷日本　台日交流更進一步

綜藝鬼才沈玉琳現身雲林百縫直播合體阿林哥開賣　2小時創200萬業績

不可輕忽菸蒂微小火源　星星之火可以燎原豈能不慎！

一起出遊「網美好友1舉動」惹怒她！一票人有感：白眼翻到北極

桃園男酒後失控當街大亂鬥 　4男女拉不住...警帶回保護管束

福原愛婚變元兇是他？　日男星崩潰認錯：我會去道歉

飯局妹價碼曝！鶯鶯燕燕轉私人會所極樂　酒店業面臨空前危機

卡努颱風逼近！星宇航空「7／31－8／2航班異動資訊」出爐

「終極一班」男星超狂近況曝光！　大陸巡迴開唱場場爆滿

快訊／新店翁自21F墜落！當場臟器外露慘死　警現場拉封鎖線

窮夫妻19萬賤賣2歲女兒抵房租！8歲長女慘遭房東性侵

卡努不侵台「也有颱風天的感覺」　周三起「雨下不停」到八月上旬

全美熱爆「體感飆38°C」開設避暑中心　逾1.75億人收高溫警告

地方熱門新聞

雲林首場山線音樂祭「2023斗六夏日微醺」

網驚「凹子底公園有鱷魚」　動保處：加強巡查

狂！水產業者「10g塊狀野生烏魚子」入月餅餡

沈玉琳合體阿林哥　直播2小時賣200萬

帝爺公蛇終於現身！廟方見牠躲桌底

不可輕忽菸蒂微小火源

躲高山　鏡音二少如《星空》翻版

全國城隍爺埔里大會師冒雨登場　10餘位唱將飆歌

鹿草警成功攔阻婦人匯出20萬

新港國中國際志工英語營隊　快樂學習

這隻貓便秘到不能走路　獸醫自製工具救牠

颱風過境帶來漂流木　尚未公告開放撿拾前勿撿拾漂流木

國民黨舉辦「婦女領袖高峰會」

嘉義鳳梨外銷日本　台日交流更進一步

更多熱門

相關新聞

海上賞星及最大滿月　海洋月光賞星船5個班次

海上賞星及最大滿月　海洋月光賞星船5個班次

「2023流星花蓮–山海星光」天文系列活動，其中「海洋月光賞星船」將在下周一7 月24日及七夕情人節8 月22日浪漫開航，欣賞滿天星斗如夏季大三角與織女牛郎的故事；8月30、31日則可在闃黑大海上欣賞今年最大滿月，中秋節航班則提供不同的海上賞月體驗，結合星月導覽及花蓮地景解說，讓參與民眾來一場奧妙且難忘的海上星空之旅。

季節限定新玩法　騎電單車賞金針花海優惠中

季節限定新玩法　騎電單車賞金針花海優惠中

台鐵赴日取經！明年底試辦加大月台安全門　公司化首任董座也隨行

台鐵赴日取經！明年底試辦加大月台安全門　公司化首任董座也隨行

台南地院爭取設立YouBike 租賃站

台南地院爭取設立YouBike 租賃站

THE FACE SHOP推出米菲兔聯名

THE FACE SHOP推出米菲兔聯名

關鍵字：

便民洽公直達線起跑平日限定試辦往返班次

讀者迴響

熱門新聞

大胃王正妹女星驚爆30歲猝逝！「生前曾罹厭食症」

賣李坤城74坪房「林靖恩26歲秒變千萬富婆」！

色伯載少女到警局…拐工寮性侵！完事給500

老闆最愛4星座！　超級旺公司

辣網紅兔美染毒「3個月內買毒11次」！衣櫃藏3毒品

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

諧星逆風批江宏傑：沒必要開記者會

卡努「旋起來了」　明增強轉中颱

台下觀眾狂喊「空Ｘ」　羅志祥：出去啦

即／北市1男聚餐突墜樓！朋友嚇到腿軟痛哭

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

有仇必報的星座Top 3！冠軍小事也記超清楚

2024總統大選絕不投票給誰？　最新民調第一名曝光

更多

最夯影音

更多
警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！
沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面