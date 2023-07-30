花蓮便民洽公直達線起跑！8月份平日限定試辦　毎日往返9班次

▲花蓮縣府便民洽公直達線，8月份平日限定試辦，免費免預約，毎日往返9班次。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府試辦路線特別設計洽公直達線，整整八月份於平日週一到週五，往程從早上8點在花蓮轉運站第七月台發車直達花蓮縣政府，返程最晚於下午5點40分從花蓮縣政府發車返回花蓮轉運站，全程免費搭乘，讓外地及中南區搭乘火車欲前往美崙地區洽公的民眾，享有更便捷的服務。

縣長徐榛蔚表示，如何更便民是縣府拓展施政上最中心思考，洽公為花蓮縣內外共同的需要，縣府特別以整個八月平日試辦此公車路線，用民眾實際搭乘反應做為未來新闢路線的潛在需求最實在參考，歡迎民眾多加利用。

花蓮縣政府指出，為讓未來新闢公車路線能更精準貼近民意，特試辦6條路線，四月中起就陸續開駛蘇花雙城環狀線、洄瀾埔里清境線、宜蘭布洛灣城際線及月牙灣環狀線，七月份更推出免費市區環狀美食專車，如今再進一步推出洽公直達線，整整八月份自週一至週五，平日9班次往返，發車時間更配合火車時刻行駛，花蓮火車站走路到花蓮轉運站七號月台即可搭乘，兩點一線往返直達，讓洽公奔波的民眾更加便利。

縣府建設處補充說明，試辦接駁路線的搭乘反應民眾對該路線的實際需求，民眾可多加利用也為自己需要的公車路線踴躍參與，民眾如欲瞭解洽公直達線與火車轉乘接駁詳細資訊，可到委辦廠商華聯客運官網的試辦接駁線專頁查詢，或撥打客服專線03-8461899，也可多關注花蓮交通e點通官網、FB粉絲頁及官方LINE。