台南地院為便利民眾洽公　向台南市政府爭取設立YouBike 租賃站

▲台南地院向台南市政府爭取設立YouBike 租賃站，已正式啟用，觀迎善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地院便利民眾洽公及員工上班之交通，向台南市交通局爭取在東側健康二街設置YouBike 公共自行車租賃站，經交通局現地實際評估勘測後，已於7月中設置可供20柱YouBike租借停放之新公共自行車站點，且已開放使用。

台南地院位處台南市西南角之安平五期重劃區，距離台南火車站、台南市區，甚至同處安平區之台南市政府永華市政中心，均尚有一段距離，現僅有從台南火車站出發之台南市14路公車於途中停靠本院，惟每車次班距約耗費民眾40分鐘至1小時之候車時間，對欲搭乘公共交通工具至法院洽公之民眾及上班之員工而言，便利性相當不足。

台南地院為改善並便利民眾洽公及員工上班之交通，並響應台南市政府低碳政策，特建請台南市政府交通局於法院東側健康二街16號西側設置YouBike 公共自行車租賃站，經交通局現地實際評估勘測後，已於7月中在該處設置可供20柱YouBike租借停放之新公共自行車站點，且已開放使用。日後民眾可透過電子票證如一卡通、悠遊卡或使用手機掃碼租借車輛，從公車較常停靠之台南市政府永華市政中心往來台南地院，填補民眾來院交通之最後一哩路。

另台南地院距永華夜市、漁光島、林默娘公園、安平運河、安平老街均甚近，假日時周圍停車便利，轉乘YouBike來場低碳小旅行，暢遊安平區各大景點，亦是不錯的選擇，歡迎民眾可多多利用。