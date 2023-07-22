　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

海上賞星及最大滿月！　海洋月光賞星船5班次...7／24起啟航

▲▼「海洋月光賞星船」有賞星的「星光航班」及賞明月的「月光航班」兩種主題。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「海洋月光賞星船」有賞星的「星光航班」及賞明月的「月光航班」兩種主題。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023流星花蓮–山海星光」天文系列活動，其中「海洋月光賞星船」將在下周一7 月24日及七夕情人節8 月22日浪漫開航，欣賞滿天星斗如夏季大三角與織女牛郎的故事；8月30、31日則可在闃黑大海上欣賞今年最大滿月，中秋節航班則提供不同的海上賞月體驗，結合星月導覽及花蓮地景解說，讓參與民眾來一場奧妙且難忘的海上星空之旅。

觀光處長張志翔表示，花蓮舉辦天文活動已邁入第四年，9項年度天文系列活動中除了縣府主辦的活動之外，更輔導業者推出夜間觀光遊程，讓遊程商品化、常態化。活動融合了環境教育、山海美景及賞星旅遊，以推動花蓮永續觀光發展，引導觀光產業提供綠色、在地等旅遊模式，打造花蓮永續觀光環境與提升產業價值，朝向徐縣長的施政主軸以聯合國17項永續發展目標（SDGs）邁進。

▲▼「海洋月光賞星船」有賞星的「星光航班」及賞明月的「月光航班」兩種主題。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「海洋月光賞星船」目前共有5個定期班次，有賞星的「星光航班」及賞明月的「月光航班」兩種主題，定期班次以外的時間旅行社或團體也可包船，提供客製化的海洋月光賞星船行程。

7月24日及8月22日七夕為星光航班，讓遊客邊仰望星空邊傾聽解說，天氣晴朗時往東南方還可看到銀河及天蠍座，七夕當日帶著情人搭乘，享受與眾不同的浪漫七夕；8月30、31日及9月29日為月光航班，在波光明淨的海面上欣賞2023年最大滿月，與親朋好友飽覽明月，讓一切煩惱沉至海底，共度難能可貴的中秋佳節。

多羅滿賞鯨及鯨世界賞鯨所推出的「海洋月光賞星船」已開放報名，將由專業天文解說員帶您遨遊盛夏夜晚星空之旅，有興趣的民眾歡迎至「流星花蓮、山海星光」網站瞭解活動詳情及報名資訊（https://www.starseahualien.tw/）。

ET快訊
「神秘毒氣包」寄往南韓　中華郵政暫停寄件
打敗全球奪冠！　台灣人遊日本「驚人數據曝」
9千噸垃圾清不完　埔里清潔隊「快要被淹沒」！驚人畫面曝光
快訊／1200元擴大發放！　增至150萬人
快訊／新北女倒車墜落山坡　宣告不治！
南韓憲政史頭一遭！　總統岳母慘被「當庭羈押」倒地痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

海上賞星及最大滿月！　海洋月光賞星船5班次...7／24起啟航

花蓮台9線、台8線肇事熱點！　交通大隊暑假加強取締

回到南島故鄉！原住民族聯合豐年節熱鬧登場　多國團體出席參與

日本友誼市長騎自行車　享受台南安平風光

桃園阿北遇「假同事真詐財」　員警一開視訊對方秒掛

屏東里港警監環聯合取締噪音車　今年已告發618件

元智大學偏鄉服務列車　榮獲2023台灣永續行動獎

半年救護救回5人火場救出3人　南消之友會第三辦事處頒發獎勵金

熱心公益不後人　台南市不動產開發商業同業公會捐贈小型水箱車

機捷8車站國際「話」　7／24起增日、韓兩國語

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

政大女家屬公車站哀戚招魂　母抱玩偶狗...擲筊2次才成功

海上賞星及最大滿月！　海洋月光賞星船5班次...7／24起啟航

花蓮台9線、台8線肇事熱點！　交通大隊暑假加強取締

回到南島故鄉！原住民族聯合豐年節熱鬧登場　多國團體出席參與

日本友誼市長騎自行車　享受台南安平風光

桃園阿北遇「假同事真詐財」　員警一開視訊對方秒掛

屏東里港警監環聯合取締噪音車　今年已告發618件

元智大學偏鄉服務列車　榮獲2023台灣永續行動獎

半年救護救回5人火場救出3人　南消之友會第三辦事處頒發獎勵金

熱心公益不後人　台南市不動產開發商業同業公會捐贈小型水箱車

機捷8車站國際「話」　7／24起增日、韓兩國語

泰山變更登記通過　負責人改為劉偉龍

小學生過馬路先舉手！還向駕駛鞠躬敬禮　台東國小交通安全現場教學

CPTPP入會機密文件外洩　鄭文燦：有認知作戰可能

南韓毒氣包來自中國「貨轉郵」　中華郵政暫停寄件！不排除罰15萬

2男遭警圍捕「蜘蛛爬躲14樓」婦人嚇壞狂叫　多吃一條罪

韓團來台掛病號！　他扁桃腺炎「缺席2天活動」

窗型冷氣「耐操又便宜」怎會沒落？過來人曝3問題：無法忍受

「大聯盟級」新洋投來台霸氣宣言：為兄弟贏得三連霸

日本遊客中「台灣人最會買」！砸384億打敗全球奪冠　驚人數據曝

洪都拉斯《地獄》開遊覽車翻覆　痛哭告別女兒撕心裂肺：快要說不出話

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

地方熱門新聞

台南市不動產開發商業同業公會捐贈小型水箱車

機捷8車站國際「話」　7/24起增日、韓語

夏天炙熱…毛小孩出門回家後喘不停！新北動保處獸醫來解惑

回饋社會造福鄉梓！他捐105萬救災器材　新北消防局長直呼感謝

高雄港點吃到飽還能「夾美食」　40童獲邀享用嗨翻

桃竹苗分署產投方案　助「銲」將覓高薪

高雄餐飲工會成立一甲子　目標會員突破3萬人

大批貨櫃恐南漂外海　屏東緊急啟動5措施

複製桃園市長選舉逆轉勝　2024下架民進黨

南消之友會第三辦事處頒發獎勵金

相揪來「大溪大禧」關公慶生趴　享住宿優惠

2023新屋愛迪達羽球錦標賽　廣增新屋能見度

台中工發基金年虧損逾8000萬恐破產

日本友誼市長騎自行車享受安平風光

更多熱門

相關新聞

藍鯨漁具纏身慘死　抱歉生而為人

藍鯨漁具纏身慘死　抱歉生而為人

2020年2月12日藍鯨在台東長濱海邊被發現的時候，頭部就是被這一條長滿耳條茗荷的漁具尼龍繩纏繞，我們量了尺寸，繩子的直徑是3公分，繩子相接最粗的部分是5公分，看完後我們都了解了是怎麼回事，心情都沈重了。

深化海洋教育　花蓮與大溪地航海組織簽備忘錄

深化海洋教育　花蓮與大溪地航海組織簽備忘錄

陣痛9hrs產下！北動穿山甲果皮滿月了

陣痛9hrs產下！北動穿山甲果皮滿月了

嘉義高架鐵路切換！台鐵7/22起連2天影響17列車行駛　影響班次出爐

嘉義高架鐵路切換！台鐵7/22起連2天影響17列車行駛　影響班次出爐

勞力士也「挺」的人工智慧　海洋保育專屬「珊瑚園丁」

勞力士也「挺」的人工智慧　海洋保育專屬「珊瑚園丁」

關鍵字：

海上賞星滿月海洋月光賞星船班次

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

魔獸爆「強迫男網友3P」遭起訴！

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

高鐵自由座　她坐5分鐘就遭人驅趕

即／台南「大雷雨夜襲」5區發1級淹水警戒

更多

最夯影音

更多
被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典
被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面