海上賞星及最大滿月！　海洋月光賞星船5班次...7／24起啟航

▲▼「海洋月光賞星船」有賞星的「星光航班」及賞明月的「月光航班」兩種主題。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023流星花蓮–山海星光」天文系列活動，其中「海洋月光賞星船」將在下周一7 月24日及七夕情人節8 月22日浪漫開航，欣賞滿天星斗如夏季大三角與織女牛郎的故事；8月30、31日則可在闃黑大海上欣賞今年最大滿月，中秋節航班則提供不同的海上賞月體驗，結合星月導覽及花蓮地景解說，讓參與民眾來一場奧妙且難忘的海上星空之旅。

觀光處長張志翔表示，花蓮舉辦天文活動已邁入第四年，9項年度天文系列活動中除了縣府主辦的活動之外，更輔導業者推出夜間觀光遊程，讓遊程商品化、常態化。活動融合了環境教育、山海美景及賞星旅遊，以推動花蓮永續觀光發展，引導觀光產業提供綠色、在地等旅遊模式，打造花蓮永續觀光環境與提升產業價值，朝向徐縣長的施政主軸以聯合國17項永續發展目標（SDGs）邁進。

「海洋月光賞星船」目前共有5個定期班次，有賞星的「星光航班」及賞明月的「月光航班」兩種主題，定期班次以外的時間旅行社或團體也可包船，提供客製化的海洋月光賞星船行程。

7月24日及8月22日七夕為星光航班，讓遊客邊仰望星空邊傾聽解說，天氣晴朗時往東南方還可看到銀河及天蠍座，七夕當日帶著情人搭乘，享受與眾不同的浪漫七夕；8月30、31日及9月29日為月光航班，在波光明淨的海面上欣賞2023年最大滿月，與親朋好友飽覽明月，讓一切煩惱沉至海底，共度難能可貴的中秋佳節。

多羅滿賞鯨及鯨世界賞鯨所推出的「海洋月光賞星船」已開放報名，將由專業天文解說員帶您遨遊盛夏夜晚星空之旅，有興趣的民眾歡迎至「流星花蓮、山海星光」網站瞭解活動詳情及報名資訊（https://www.starseahualien.tw/）。