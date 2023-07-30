「洪瑞珍三明治」有魔力？1個35元仍夯爆　老饕曝1關鍵難取代

▲原PO覺得洪瑞珍三明治有魔力。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「洪瑞珍三明治」從彰化發跡，特別之處是用美乃滋代替奶油，以甜味作基礎進行變化。就有人表示，小時候家裡常買，乍看就是平凡無奇的三明治，可每次經過還是會買單，好奇到底有什麼魔力？有老饕便直言，「越簡單越不簡單」、「很多地方都有賣類似的東西，但是口感都沒有洪瑞珍的那種感覺。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「洪瑞珍到底有什麼魔力？」文中表示，很小的時候，家裡冰箱就常常出現洪瑞珍三明治，感覺平凡無奇，一個要35元，可每次經過還是會買，「到底洪瑞珍有什麼魔力？」並在留言處表示，還記得他以前吃的時候，是一個是18元的年代。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，有人也納悶不已，認為就是吐司抹美乃滋，夾火腿或者起司，還有兩片蛋皮，「三年前也買過一次，我也搞不懂」、「最多吃兩個，再吃下去會很膩」、「好吃是心理作用，還是他們家的吐司用的是外星科技？」「盲測的話，我是真的分不出來有何區別。」

不過，有老饕則激推，「簡單，有一定品質」、「他們家三明治就算冰很久，還是一樣好吃」、「他們家的三明治吃起來特別軟」、「吐司很軟，連阿嬤都咬得動」、「他家的吐司明明冰過，但還是很軟，不會變又乾又柴」、「喜歡美乃滋的話，吃起來很順口」、「雖然看起來真的很普通，但真的很好吃。」

至於三明治美味的原因，洪家人認為，「三明治最重要的就是美乃滋醬，每家洪瑞珍的配方都不一樣」，好的美乃滋醬能完美濕潤白吐司，讓蛋皮、火腿的味道融合，「不會有哪樣食材特別搶眼，這才是好吃的原因。」