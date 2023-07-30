　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「洪瑞珍三明治」有魔力？1個35元仍夯爆　老饕曝1關鍵難取代

▲▼ 洪瑞珍,三明治,八德路,三角窗 。（圖／記者林裕豐攝）

▲原PO覺得洪瑞珍三明治有魔力。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「洪瑞珍三明治」從彰化發跡，特別之處是用美乃滋代替奶油，以甜味作基礎進行變化。就有人表示，小時候家裡常買，乍看就是平凡無奇的三明治，可每次經過還是會買單，好奇到底有什麼魔力？有老饕便直言，「越簡單越不簡單」、「很多地方都有賣類似的東西，但是口感都沒有洪瑞珍的那種感覺。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「洪瑞珍到底有什麼魔力？」文中表示，很小的時候，家裡冰箱就常常出現洪瑞珍三明治，感覺平凡無奇，一個要35元，可每次經過還是會買，「到底洪瑞珍有什麼魔力？」並在留言處表示，還記得他以前吃的時候，是一個是18元的年代。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，有人也納悶不已，認為就是吐司抹美乃滋，夾火腿或者起司，還有兩片蛋皮，「三年前也買過一次，我也搞不懂」、「最多吃兩個，再吃下去會很膩」、「好吃是心理作用，還是他們家的吐司用的是外星科技？」「盲測的話，我是真的分不出來有何區別。」

不過，有老饕則激推，「簡單，有一定品質」、「他們家三明治就算冰很久，還是一樣好吃」、「他們家的三明治吃起來特別軟」、「吐司很軟，連阿嬤都咬得動」、「他家的吐司明明冰過，但還是很軟，不會變又乾又柴」、「喜歡美乃滋的話，吃起來很順口」、「雖然看起來真的很普通，但真的很好吃。」

至於三明治美味的原因，洪家人認為，「三明治最重要的就是美乃滋醬，每家洪瑞珍的配方都不一樣」，好的美乃滋醬能完美濕潤白吐司，讓蛋皮、火腿的味道融合，「不會有哪樣食材特別搶眼，這才是好吃的原因。」

ET快訊
快訊／新店94歲阿公21樓墜落　當場臟器外露慘死
賓士撞小牛狂扯長髮妹　警方曝原因！
快訊／雨彈升級！「14縣市豪大雨特報」警戒區曝
男1習慣持續30年　檢查出大腸癌第三期
賓士逆撞藍寶堅尼！男衝副駕狂扯長髮妹
差46歲！網美認愛70歲富豪　婚禮當天反悔了
快訊／父子海灘戲水　43歲父溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

卡努颱風逼近！星宇航空「7／31－8／2航班異動資訊」出爐

卡努不侵台「也有颱風天的感覺」　周三起「雨下不停」到八月上旬

感動！丹麥教練落腳台灣　無償任教、賣房支撐少年足球夢

快訊／雨彈升級！國家警報響起「14縣市豪大雨特報」警戒區曝

「洪瑞珍三明治」有魔力？1個35元仍夯爆　老饕曝1關鍵難取代

花蓮「戴記扁食」8／31停業原因曝！宅配爆滿、店家大排長龍

賓士逆向撞藍寶堅尼！男衝副駕狂扯長髮妹　網驚：在抓姦？

繞過台灣的一手颱風！杜蘇芮攜狂風暴雨直撲福建　專家：才剛開始

母親是台中人！美國混血正妹自小被排擠　長大後肯定自己：我驕傲

買氣差！蛋價仍維持高檔　北市蛋商公會坦言：回不去了

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

Ella見A-Lin笑「歌后回來幹嘛」XD　感動打卡整路應援...哽咽謝粉絲！

卡努將跨中颱挺進台灣北邊　引西南氣流、雨估連下4天

羅志祥攻蛋玖壹壹現身挺！　洋蔥秀「舞技」全場嗨

抓到了！2賊颱風天偷鹿賤賣　幼鹿1死1救回...買家也送辦

柯文哲披醫師袍登場KP SHOW　走音嗨唱《囚鳥》、《三天三夜》

卡努颱風逼近！星宇航空「7／31－8／2航班異動資訊」出爐

卡努不侵台「也有颱風天的感覺」　周三起「雨下不停」到八月上旬

感動！丹麥教練落腳台灣　無償任教、賣房支撐少年足球夢

快訊／雨彈升級！國家警報響起「14縣市豪大雨特報」警戒區曝

「洪瑞珍三明治」有魔力？1個35元仍夯爆　老饕曝1關鍵難取代

花蓮「戴記扁食」8／31停業原因曝！宅配爆滿、店家大排長龍

賓士逆向撞藍寶堅尼！男衝副駕狂扯長髮妹　網驚：在抓姦？

繞過台灣的一手颱風！杜蘇芮攜狂風暴雨直撲福建　專家：才剛開始

母親是台中人！美國混血正妹自小被排擠　長大後肯定自己：我驕傲

買氣差！蛋價仍維持高檔　北市蛋商公會坦言：回不去了

福原愛婚變元兇是他？　日男星崩潰認錯：我會去道歉

飯局妹價碼曝！鶯鶯燕燕轉私人會所極樂　酒店業面臨空前危機

卡努颱風逼近！星宇航空「7／31－8／2航班異動資訊」出爐

「終極一班」男星超狂近況曝光！　大陸巡迴開唱場場爆滿

快訊／新店翁自21F墜落！當場臟器外露慘死　警現場拉封鎖線

窮夫妻19萬賤賣2歲女兒抵房租！8歲長女慘遭房東性侵

卡努不侵台「也有颱風天的感覺」　周三起「雨下不停」到八月上旬

全美熱爆「體感飆38°C」開設避暑中心　逾1.75億人收高溫警告

帶爸全包式度假！大地酒店「吃飽睡滿」再送購物金　凱撒升等房型

強颱來襲善心不息　做工行善團接力為兩地弱勢修繕

生活熱門新聞

老闆最愛4星座！　超級旺公司

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

卡努「旋起來了」　明增強轉中颱

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

鬼月4生肖易卡陰「3時辰」出生也小心

卡努要被往西推了　最新各國路徑出爐

午後防大雷雨！卡努估明轉中颱　海陸警報機率曝

午後雷雨開炸！13縣市大雨特報

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

花蓮「戴記扁食」總店在矽谷！釣出內行曝真相

日本人妻邀吃飯「帶一家老小出席」！他慘付2萬

卡努加速！　最靠近時間曝

「3碗白飯+炒羊肉」吃完免費！他喊下次不敢了

更多熱門

相關新聞

手腕莫名瘀傷！眾人詭勸「別開門」真相曝

手腕莫名瘀傷！眾人詭勸「別開門」真相曝

有網友今（30）日凌晨發文，貼出手腕一圈瘀血的示意圖求助，「如果莫名其妙，不知不覺之間……手腕出現深紅色瘀傷，這可能是什麼問題？」通常留言處會急勸就醫，沒想到下方卻出現，「別開門」、「遇到鬼而已」等詭異留言。原來是不少網友認為，原PO可能在玩韓劇《惡鬼》中的哏，紛紛歪樓引發熱論。

1份才100又下飯　蒙古烤肉怎不夯了？

1份才100又下飯　蒙古烤肉怎不夯了？

單身公職男「老家在大安區」PR值高？網搖頭

單身公職男「老家在大安區」PR值高？網搖頭

花蓮「戴記扁食」總店在矽谷！釣出內行曝真相

花蓮「戴記扁食」總店在矽谷！釣出內行曝真相

哪一道熱炒料理最代表台灣？網：它秒消失

哪一道熱炒料理最代表台灣？網：它秒消失

關鍵字：

洪瑞珍三明治美乃滋PTT

讀者迴響

熱門新聞

大胃王正妹女星驚爆30歲猝逝！「生前曾罹厭食症」

賣李坤城74坪房「林靖恩26歲秒變千萬富婆」！

色伯載少女到警局…拐工寮性侵！完事給500

老闆最愛4星座！　超級旺公司

辣網紅兔美染毒「3個月內買毒11次」！衣櫃藏3毒品

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

諧星逆風批江宏傑：沒必要開記者會

卡努「旋起來了」　明增強轉中颱

台下觀眾狂喊「空Ｘ」　羅志祥：出去啦

即／北市1男聚餐突墜樓！朋友嚇到腿軟痛哭

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

有仇必報的星座Top 3！冠軍小事也記超清楚

2024總統大選絕不投票給誰？　最新民調第一名曝光

更多

最夯影音

更多
警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！
沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面