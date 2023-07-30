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手腕莫名冒血色瘀傷　眾人卻詭勸「別開門」！歪樓真相曝

▲▼睡覺。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO求問手腕莫名出現紅色瘀傷怎麼辦？（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友今（30）日凌晨發文，貼出手腕一圈瘀血的示意圖求助，「如果莫名其妙，不知不覺之間……手腕出現深紅色瘀傷，這可能是什麼問題？」通常留言處會急勸就醫，沒想到下方卻出現，「別開門」、「遇到鬼而已」等詭異留言。原來是不少網友認為，原PO可能在玩韓劇《惡鬼》中的哏，紛紛歪樓引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「手腕莫名出現深紅色瘀傷，怎麼辦？」文中貼出一張示意圖，示意圖拍攝者拍下其中一條手臂，照片則明顯聚焦在手腕上，因為手腕上有一整片紫紅色瘀血。原PO就稱，若莫名其妙出現類似瘀傷，可能會是什麼問題？他該注意什麼？

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貼文一出，有網友直呼，「去醫院掛號」、「挺嚴重的耶！不痛嗎？」「不去看醫生上來問是花黑噴？」「這裡看起來像是門診嗎？快去掛急診。」也有人提醒，「認真回，去檢查一下凝血功能吧」、「去醫院看看，可能凝血功能有問題，不要開玩笑」、「馬上去大醫院急診，可能是急性白血病，致命的。」

不過，一大票留言卻令人不知所云，甚至有點怪力亂神，「好兄弟而已，不用怕」、「別開門啊」、「快完結篇了，女主角很正」、「當然是請關公護駕啊」、「你是不是開門了？」「只是女鬼而已啦」、「先喝符水」、「別緊張啦！只是被鬼附身而已」、「沒什麼，卡到陰而已。」

其中，有人留言「問就是，別開門」，吸引原PO回覆「很晚了一直拍門很吵，是你來亂的嗎？」這下眾人更鬧了，「聽到敲門聲不要開門」、「已經開門了，才會出現」、「待會別把脖子靠在繩圈上」、「X！還好我看完了，竟然有人暴雷！」原來，原PO可能只是韓劇《惡鬼》中毒，才讓看懂的人一點都不緊張，還跟著歪樓起鬨。

▲▼才2集爆好評！金泰梨遭《惡鬼》附身　發毛刮「她」臉邪笑演技瘋了。（圖／Disney+提供）

▲金泰梨主演的《惡鬼》爆好評。（圖／Disney+提供）

韓劇《惡鬼》近期正夯，講述一位平凡女生被惡鬼附身，女主角在收到爸爸的遺物後，身邊開始有人離奇死亡，死者雙手手腕瘀青、將自己吊死。該劇由實力派演員金泰梨、吳正世主演，播出後以爆棚口碑突出重圍，是6月韓劇「搜尋度」前10的Top 1，已在28日迎來大結局，話題度正熱門。

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