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「台版娜美」肚皮舞國際賽奪3金！176cm九頭身　同框國旗合照

記者吳奕靖／高雄報導

九頭身絕美肚皮舞孃奪世界三冠！來自台灣、身高176公分的職業組選手力英桂，被稱為「真人娜美」，代表台灣參加泰國及越南主辦的兩場國際肚皮舞賽事，共獲職業個人組冠軍3座，可謂顏值與實力並存。

▲力桂英勇奪3座世界冠軍！也不忘跟國旗合照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲力英桂勇奪3座世界冠軍！也不忘跟國旗合照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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力桂英擁有176公分，34D好身材，被稱為真人娜美，8年舞齡，日前在泰國舉辦的「暹羅東方舞大賽」當中，先拿下抒情歌曲組職業個人組冠軍以及創作融合組職業個人組冠軍，隨後又到了越南舉辦的「無限東方舞大賽」再拿下抒情歌曲組職業個人組冠軍，短短時間之內就勇奪世界三冠。

擁有身高優勢的力英桂說：「其實身高是搶眼的優勢但也是我的劣勢，除了在舞上舞蹈動作會更容易看出精細程度外，速度也會比一般選手來的慢。所以我要更注重舞蹈的精緻度以及更快的速度，天生貧血又心臟不好的狀況下，確診後又檢查出肺塌陷的問題，使得體力下滑許多，但是並沒有因此削弱對舞蹈的熱忱」。

▲力桂英勇奪3座世界冠軍！也不忘跟國旗合照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲力英桂勇奪3座世界冠軍！也不忘跟國旗合照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

擁有多年習舞經驗及教學經驗的力英桂分享跳舞的小技巧，很多人會覺得肚皮舞是不是有身材限制？能不能瘦身？一定得露肚子？她說：「其實學舞要抱持的是輕鬆的心情，讓自己沉浸在不同的節奏裡演繹不同風格的舞步，不要套入太多規範，保持對舞蹈的熱情，也可以透過比賽看到每個人對舞蹈的堅持及表現，找到成長的動力」。

力英桂強調舞蹈是有氧運動的一種，規律且循序漸進，就是減肥、維持身材的方式，每一種運動方式只要堅持並且搭配飲食，就可以達到瘦身的目的，而透過比賽可以更快速的增加舞蹈功力，肚皮舞這項運動，可以提升自身運動質量，也可以增加女性魅力，舉手投足都更充滿魅力與自信。

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