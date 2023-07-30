爽中4000萬！人妻秒「離婚25年尪」　2年後悲慘下場曝

▲美國一名女子在中大獎後立刻休夫。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

中大獎後，有些人會選擇不告知另一半。美國一名女子中了130萬美金（約新台幣4072萬元）大獎後，竟在中獎後11天休掉結婚25年的丈夫，並且沒有告知這筆獎金的存在，因此被告上法院。法院裁定，女方須支付每年6萬6800美金（約新台幣209.2萬元）給前夫，共20年，換算下來，等於全部獎金都沒了。

根據UNILAD報導，丹尼絲（Denise Rossi）日前中了130萬美金（約新台幣4072萬元）大獎，結果不但沒有讓丈夫托馬斯（Thomas Rossi）知道這件事，還在11天後向結婚25年的托馬斯提出離婚。托馬斯直到2年後收到相關信件才得知此事，氣得向法院提出告訴。

法庭上，丹尼絲辯稱，自己不希望丈夫得到她的獎金，才會沒有在離婚時提出來。法官審理後裁定，丹尼絲違反有關披露資產和資金的法律，並且存在欺詐或惡意行為，因此判丹尼絲須支付每年6萬6800美金（約新台幣209.2萬元）給托馬斯，共20年。

對此，丹尼絲表達不滿，稱這一裁決非常具有懲罰性。丹尼絲的律師則透露，如果丹尼絲當初有向丈夫告知中獎的事，也許能幫助她保留獎金，「我本可以成功地辯稱這是她的專有財產，或者我們可以爭論並且我們會做出一些調整，但法官生氣了，把一切都交給了他。」

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