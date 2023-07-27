準備撞陸地！杜蘇芮「驚現雙眼牆」將再達巔峰　全台風雨情形曝

▲中度颱風杜蘇芮「準備撞陸地」。（圖／中央氣象局）

圖文／CTWANT

受到中颱杜蘇芮影響，氣象局發布陸上及海上颱風警報，共14縣市列為警戒範圍，目前颱風呈現「雙眼牆」結構，正在「眼牆置換」，完成後會重新增強，也即將撞上陸地，尤其恆春半島和高屏沿海，可能會被掃中，提醒民眾做好防災措施。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風目前環流結構正在組織調整重建，雷達可以看到颱風中心有點像「甜甜圈」，內圈跟外圈相當分明，初步判斷是正在進行眼牆置換的階段，因此未來幾個小時的定位和方向稍微不穩定，不過大方向還是朝西北、北北西間移動。特別注意，眼牆置換過程中，颱風強度會稍微減弱，但順利完成後會重新增強，再一次達到巔峰，只是等杜蘇芮完成，可能準備撞陸地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲杜蘇芮颱風正在進行「眼牆置換」階段。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

天氣風險公司透露，杜蘇芮颱風今（27日）早上10點位置在鵝鑾鼻西南方約170公里的海面，正加速往北北西，也就是金門、廈門的方向移動，暴風圈壟罩嘉義以南各地。目前最強的風雨集中在颱風中心約200公里內，包括恆春半島、高屏沿海，仍可能被較強的懸臂掃中。

▲全台各地嚴防強風豪雨。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

一直到明（28日）清晨，各地的風雨情形如下：

※花蓮、台東：持續性的強風驟雨，將持續至今晚，山區雨量累積快速，有超大豪雨。

※高屏、恆春半島：到今天深夜，風雨交加，有一陣陣的狂風暴雨，山區有超大豪雨。

※金門：今天深夜起風雨轉強，明天凌晨至上午颱風中心接近，風雨最劇，下午後風雨轉緩。

※北北基宜：間歇性的風雨，持續到今晚。

※雲嘉南、澎湖：今天下午起風雨明顯增強，注意瞬間強風、驟雨，持續到今天深夜。

※桃竹苗、中彰投：無明顯強風，偶有陣雨。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

延伸閱讀

▸ 砂石車泥水滲漏沿路滴害慘同業 警啟動「追砂專案」一月狂罰200萬

▸ 實體書店收攤又+1！金石堂新竹店8／6熄燈 網嘆：四大天王沒了

▸ 60歲油漆工讓她好操心！ 欠繳多張罰單讓姊姊出面擺平