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他爆料警專遭網軍圍剿　弟被3長官「鎖小房間」逼供

警專被爆出，有隊職官在網路平台上以筆名發表文章，指學校未將伙食費退還給學生卻遭到學校「網巡小組」網路圍剿。（示意圖／CTWANT資料照）

▲警專被爆出，有隊職官在網路平台上以筆名發表文章，指學校未將伙食費退還給學生卻遭到學校「網巡小組」網路圍剿。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台灣警察專科學校日前才被指控「花公帑養網軍」，近日又被爆出有隊職官在網路平台上以筆名發表文章，指學校於疫情期間實施遠距教學，卻未將伙食費退還給學生，事後竟遭到學校「網巡小組」圍剿，就連他同在警專工作的弟弟，也被3位長官以「關心」之名，鎖進小房間訊問，想追查發文者是否就是他哥哥。

本刊接獲爆料指出，警專該名隊職官A員（化名）本是網巡小組創辦人之一，其創立目的本為於網路上發現相關負面文章後，可在與上級討論後以官方名義留言回復，預先進行危機處理，未料網巡小組之後竟然變調，校方同意小組成員針對負面文章消息得以「非官方名義，以貼近學生角度及觀點等方式，引導正確風向」，此作法等於是授權網軍帶風向，讓他痛批培養未來警察的搖籃竟然淪為白色恐怖一言堂。

A員指出，前幾年警專受到疫情影響，為了師生健康，許多實體授課改為遠距教學，因而無法對學生供餐，本應改對學生發放伙食費，且同為警校體系的警大早已將伙食費發放還給學生，但警專卻遲遲沒有動作，他屢次在教職員工座談會等提出相關意見，卻不被重視，只好改用筆名「飛星」在網路上發表文章，希望藉此引起學校重視，未料卻遭網巡小組盯上。

網巡小組成員發現該篇文章後，假扮成學生身分，在底下留言諷刺其「可悲」、「就算不能為校爭光，也為警專留一點面子好嗎、出書我看很難，出山（台語）比較快」等語攻擊。諷刺的是，該名匿名留言的網巡小組成員去年還獲頒內政部模範警察獎，事後當A員找上該名模範警察對質時，對方卻表示出山的意思是「要他走出心中的山」，讓他完全無法接受。

隨後A員也開始受到學校打壓，先是以釐清其筆名的名義將其調職，隨後又假藉「關懷」名義，由3名長官將A員同為警職且在警專上班的弟弟帶進小房間團團圍住「鎖門逼供」，不斷詢問「飛星是不是你哥哥？」最後還是母親向校方嗆聲再不放人就報警，才將其弟弟解救出來。

警專一言堂1／他為學生爭伙食費遭網軍圍攻　親弟被長官鎖門逼供

▲警專一位隊職官表示，學校3名長官假借關心，對他同在警專的弟弟鎖門訊問，有如一言堂。（示意圖／CTWANT提供）

更誇張的是A員竟收到法院通知，因為他先前在網路上所發表有關伙食費的相關文章，被總隊長反過來提告妨害名譽，而總隊長竟然向學校申請「因公涉訟」，聘請3名律師對他提告，讓他也忍不住質疑，「總隊長現在是代表學校還是代表個人對我提告？」

對此，警專學生總隊回應表示，有關該名隊職官指控其弟弟遭到三名長官強押進小房間上鎖訊問，只是大隊長為關懷所屬區隊長權益，提醒未來應注意事項之訪談，同時了解相關幹部之處置結果，並非行政調查，且該空間為開放式辦公室，當時也有其他同事在場，並非該名隊職官所述之關押訊問。

學生總隊指出，該名隊職官控訴總隊長在主持晚點名時，當著全校師生面前痛罵他，只是總隊長對網路匿名者「飛星」所做出的言論進行說明，何況當時「飛星」身分並未查明，是直到北檢偵辦後才確認飛星就是校內隊職官之身分，且當時也無指名道姓，明確點出是何人，並無痛罵該隊職官一事。

學生總隊強調，有關警專網巡小組只是為了針對學生網路發言建立預防機制，適時澄清，避免形成負面議題，成為媒體焦點，並沒有扮成網軍帶風向之相關情事。警專也透露，學校的投訴管道暢通，投訴案件均積極處理，案件均為舊案重提，相關案件均已對當事人回覆在案。

出面爆料的警專隊職官表示，針對他發文的留言者是頂著警專名義的網巡小組成員。（圖／翻攝自Dcard）

▲出面爆料的警專隊職官表示，針對他發文的留言者是頂著警專名義的網巡小組成員。（圖／CTWANT提供）

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