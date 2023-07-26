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大陸 大陸焦點 特派現場

看重台青就業！宋濤現身蘇州招聘會　與台生互動「好地方，留下來」

▲▼ 文化月,宋濤 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲宋濤走進台青招聘會。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／蘇州報導

大陸國台辦主任宋濤今（26）日下午現身江蘇台灣青年招聘會，並對數名從台灣來的學生說「蘇州是個好地方，留下來」。新北市議員王威元亦率台生團參加，他受訪表示，希望同學們用自己的眼睛，看看大陸有沒有適合年輕人發展的機會，我們要跟全世界當好朋友。」

▲▼ 文化月,宋濤。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲宋濤與台青交流。（圖／記者蔡儀潔攝）

宋濤今日下午在多名國台辦、江蘇省台辦官員陪同下，到江蘇台青招聘會了解實際情況，見到數名剛諮詢完的台灣年輕人時說，「蘇州是個好地方，留下來」。台青則回答有在考慮，等相關資料辦好就會來。

▲▼ 文化月。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲誠品書店招聘攤位前站滿了台青。（圖／記者蔡儀潔攝）

今日的「百企千崗等你來」專場招聘在蘇州舉行，是第三屆海峽兩岸青年文化月系列活動之一，現場有20餘家台資企業擺攤招聘，包括富邦華一、立達超微工業、誠品書店等，有上百名台灣青年參加。

蘇州書香酒店人事行政總監唐旭華表示，今日打算招1名市場策劃與新媒體運營經理和2名餐廳經理，要求不少於2年的相關工作經驗，薪資待遇約1萬元人民幣，希望引進具有出色文創設計能力的台灣青年。

▲▼ 王威元 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲王威元計畫帶15名台灣大學生，但因時間日程變動，最終率8名台生來蘇州。（圖／記者蔡儀潔攝）

新北市議員王威元此行帶了8名台灣大學生來參加，包括國立臺灣大學、國立政治大學、長庚大學等。他受訪時表示，因媒體對大陸的一些報導較片面，希望藉由此活動，令年輕學子們用自己的眼睛看大陸，跟全世界當好朋友。

王威元認為，蘇州這座城市很有吸引力，不僅國際化程度高，而且全大陸有四分之一台商聚集在蘇州昆山，這為台灣年輕人西進打拚提供更多選擇，「同學們能在此與全世界優秀年輕人一起競爭，這對未來回到台灣是一大加分項。」

▲▼ 文化月,宋濤 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲台生接受訪問。（圖／記者蔡儀潔攝）

政大企管系大三蘇姓學生表示，他對金融類工作感興趣，想去台資銀行富邦華一的攤位諮詢，「必須說市場是很大的考量，14億人口對金融業發展是非常好的拓展方式。」國立臺北商業大學的王姓學生則指出，此次是第一次到大陸，若有遇到喜歡的工作也想來挑戰看看。

據統計，江蘇自2017 年起，連續舉辦台灣大學生江蘇實習就業特訓營活動，6年累計面向台灣青年提供實習職缺7500多個，吸引近3100人參加。

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