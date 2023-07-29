拜登宣布對台108億軍援　江啟臣：正面看待美積極助我建軍戰備

▲國民黨立委江啟臣。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統拜登在當地時間28日宣布向台灣提供3.45億美元（約108億新台幣）的軍備援助，包含軍事教育與培訓，但備忘錄中未提供清單，而此次是拜登首次使用「總統撥款權」（PDA）對台軍援。對此，國民黨籍立法院外交國防委院會委員江啟臣今（29日）表示，他正面看待美方積極協助我國防建軍戰備，也期盼這樣的協助跟軍援能符合我方實際國防需要，只是不論軍購或軍援，他仍要籲蔡政府須跟美方協調出最有利於我國防需求的項目。

針對拜登使用總統撥款權對台軍援，江啟臣29日指出，近年我方對美軍購有些延遲現象，在俄烏戰爭爆發後，去年美國防部成立老虎小組來進行專責處理與協調，美國會也通過國防授權法（NDAＡ)，授權拜登緊急授權撥款額度；白宮上周宣布這次撥款具體用途後，拜登政府啟動總統撥款權，以美國自身庫存來協助台灣必要軍備，包括台灣防衛教育甚至訓練等。

江啟臣說，他正面看待美方積極協助我國防建軍戰備，也期盼這樣的協助跟軍援能符合我方實際國防需要。但江也說，這幾年來我國對美軍購部分軍品的交貨實際上有延遲，比如刺針飛彈、F-16V戰機等，雖然國防部都承諾會在發價書合約期限內完成，但兩岸現在情勢不佳，兵凶戰危，所以國防部在這部分上，應積極跟美方溝通，要求如期提供。

江啟臣表示，不論軍購或軍援，還是要呼籲蔡政府必須跟美方協調出最有利於我國防需求的項目，來及時補充我方在國防戰備上的需要。