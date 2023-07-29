　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還原傳話金溥聰、羅智強過程　徐巧芯道歉：他們吵起來是我的疏失

▲▼徐巧芯受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲徐巧芯。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日前點名，台北市立委參選人羅智強提出政黨輪替大聯盟構想是在滅自己威風、長他人志氣，還質疑律師陳長文寫「侯應發起政黨輪替大聯盟」是遭羅志強指使。對此，國民黨立委參選人徐巧芯28日表示，「我是金溥聰和羅智強中間傳話的人，他們吵起來是我的疏失，公開跟大家認錯。」

徐巧芯28日在節目《新聞面對面》中表示，728全代會後，國民黨已正式提名侯友宜，若黨內再有異音就殺無赦，所以金溥聰就開始斬了。而90％以上國民黨人都不喜歡衝突，也懶得吵架，當他們看到前面有一群人殺得很亂的時候，大多數人都在往後退，沒有人想被攪進局面中。

「我是金溥聰和羅智強中間傳話的人，他們吵起來是我的疏失，公開跟大家認錯。」徐巧芯還原，當時金溥聰打電話要她傳話給羅智強，但徐巧芯由於想當面傳話給羅智強，所以拖了兩天。羅智強收到傳話訊息後，很晚才要徐巧芯傳話給金溥聰，徐巧芯在想如何轉達時，想著想著已經到隔天早上，不料當天早上他們就吵了起來。

徐巧芯強調，金溥聰與羅致嗆之間的飛鴿傳書，是鴿子飛太慢的錯，請大家彼此高抬貴手，不要再吵了。但徐巧芯也說，金溥聰與羅智強可能各自都有立場，就算繼續也沒關係，「只是我的錯我承認。」

ET快訊
快訊／楊勇緯奪銀牌！
卡努2個走法！　專家曝2地「相當有感」
隋棠手滑！　園藝剪插進小腿
瑤瑤「胸前全透膚」穿超辣！　前男友反應超真實
快訊／陳佩琪哭了！　柯文哲深情獻唱
快訊／雨區擴大！　10縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

還原傳話金溥聰、羅智強過程　徐巧芯道歉：他們吵起來是我的疏失

館長現身KP SHOW快問快答「柯的委屈他懂」　柯P加碼自爆初吻時間點

金溥聰頻批藍小雞惹議　王金平：可以事先用溫和方式勸告

沒見朱立倫有積極作為！　王金平：黨中央應速推輔選計畫助侯友宜

日學者評選情朝賴清德有利局勢推進　賴辦：不會停止腳步

柯文哲深情獻唱「我只在乎你」敬夫妻情　陳佩琪感動落淚

花8800看柯文哲唱歌喊貴　柯粉：人生第一場演唱會票還是給他

賴清德推「0-6歲國家養2.0」　柳采葳批：破壞幼教信任關係元兇

KP SHOW登場！柯文哲走音嗨唱「囚鳥」、「三天三夜」　觀眾也瘋狂

柯文哲熱舞開唱　郭台銘送花籃祝賀「一群人走得遠」引聯想

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

郭書瑤愛單身「姐妹萬能要男友幹嘛」　親弟缺錢捲共諜案？..求饒：我心好累！

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

高雄百貨營業！人潮排隊等用餐　櫃姐冒雨上班無奈：淋得一身濕

還原傳話金溥聰、羅智強過程　徐巧芯道歉：他們吵起來是我的疏失

館長現身KP SHOW快問快答「柯的委屈他懂」　柯P加碼自爆初吻時間點

金溥聰頻批藍小雞惹議　王金平：可以事先用溫和方式勸告

沒見朱立倫有積極作為！　王金平：黨中央應速推輔選計畫助侯友宜

日學者評選情朝賴清德有利局勢推進　賴辦：不會停止腳步

柯文哲深情獻唱「我只在乎你」敬夫妻情　陳佩琪感動落淚

花8800看柯文哲唱歌喊貴　柯粉：人生第一場演唱會票還是給他

賴清德推「0-6歲國家養2.0」　柳采葳批：破壞幼教信任關係元兇

KP SHOW登場！柯文哲走音嗨唱「囚鳥」、「三天三夜」　觀眾也瘋狂

柯文哲熱舞開唱　郭台銘送花籃祝賀「一群人走得遠」引聯想

桃園龍潭牛欄河染白1天破案　洗油漆桶釀禍...最高罰300萬

停業2個月！網爆料「肉搜咖啡廳」疑改名重開　《大學生》男星光顧

10個玩高雄必訪「免費景點」美翻！漫遊海中木棧道、打卡貝殼廟

《FF14》曝光7.0資料片「黃金的遺產」　Xbox版2024年春季推出

快訊／中華女籃連斬捷克、斯洛伐克　收世大運8強門票！

女星殺青PO照「颱風來歡送」！被轟到刪文　緊急道歉了：考慮不周

少將「男女共處一室6hrs」　被記大過提告抗罰..反遭認證行為不檢

快訊／楊勇緯最後一屆世大運銀牌作收　仍創台灣柔道史上最佳

中職明星賽雨勢不斷　趣味接力賽取消、全壘打大賽目前照常

車禍右肩骨折人沒事　李振昌談復出：拚到球季最後一場

政治熱門新聞

喊「請中共照顧基隆人」呂美玲宣布退出國民黨

快訊／許姓士官長遭控性侵　陸軍269旅：當事人將對不實言論提告

蔣絜安論文槍手逆襲　7點反控她脅迫代寫

柯文哲深情獻唱「我只在乎你」敬夫妻情　陳佩琪感動落淚

年金改革引發公務員跳船潮？銓敘部回應了

呂美玲退出國民黨轉投白營？　謝立功喊話民眾黨：儘速查明公布

劉泰英爆「國民黨錢花到哪都不知」　連戰2000年大選花128億元

快訊／呂美玲宣布退出國民黨　基隆市黨部證實：依程序提報黨中央

郭台銘三峽廣行宮參香！突有信徒衝上跪拜　密告關聖帝君旨意

KP Show暖身中！柯文哲深情唱「囚鳥」搶先曝光　緊張到吞安眠藥

呂美玲入黨選立委？　民眾黨：黨員個資不會對外公開

「金溥聰是對的！」　李艷秋轟藍營小雞：扯後腿只能當臥底辦

台商紮根甘肅縣城種菌菇　年產400萬袋

郭台銘彰化拜媽祖　議長陪同「沒在擔心」

更多熱門

相關新聞

金溥聰頻攻藍小雞惹議　王金平：可以事先用溫和方式勸告

金溥聰頻攻藍小雞惹議　王金平：可以事先用溫和方式勸告

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰近日頻砲轟黨內小雞，責怪言行動搖軍心，引發各界譁然。對此，前立法院長王金平今（29）日受訪時表示，「有覺得不妥的地方，可以事先比較溫和式的勸告一下，沒改善的話，可以進一步處理」。似乎認為進入金溥聰砲火過於猛烈。

沒見朱立倫有積極作為！　王金平：黨中央應速推輔選計畫助侯友宜

沒見朱立倫有積極作為！　王金平：黨中央應速推輔選計畫助侯友宜

日學者評選情朝賴清德有利局勢推進　賴辦：不會停止腳步

日學者評選情朝賴清德有利局勢推進　賴辦：不會停止腳步

賴清德：和平跟斯斯一樣有兩種　讓出主權、接受九二共識是假和平

賴清德：和平跟斯斯一樣有兩種　讓出主權、接受九二共識是假和平

賴清德：當選推「長照3.0」、「0-6歲國家養2.0」

賴清德：當選推「長照3.0」、「0-6歲國家養2.0」

關鍵字：

羅智強金溥聰徐巧芯國民黨

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

鳳梨控她「分手後還要錢」　罔腰怒曬截圖證據反擊

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

林志玲最新貼文「突PO凸肚照」

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

不滿大谷挨轟　藍鳥球星：他X的

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

日男星「節目嗆爆福原愛」！權威律師警告了

1度電5.5元！租屋妹「冷氣只吹29度」　房東傻眼了

罔腰對話鳳梨私訊「錄影全上傳」！

自豪公務員領50K！他去完女友家：有夠丟臉

瑤瑤分手8個月後「胸前全透膚」前男友反應曝

身分證中2碼　火鍋升級藍鑽蝦吃到飽　

更多

最夯影音

更多
ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面