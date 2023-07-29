還原傳話金溥聰、羅智強過程　徐巧芯道歉：他們吵起來是我的疏失

▲徐巧芯。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日前點名，台北市立委參選人羅智強提出政黨輪替大聯盟構想是在滅自己威風、長他人志氣，還質疑律師陳長文寫「侯應發起政黨輪替大聯盟」是遭羅志強指使。對此，國民黨立委參選人徐巧芯28日表示，「我是金溥聰和羅智強中間傳話的人，他們吵起來是我的疏失，公開跟大家認錯。」

徐巧芯28日在節目《新聞面對面》中表示，728全代會後，國民黨已正式提名侯友宜，若黨內再有異音就殺無赦，所以金溥聰就開始斬了。而90％以上國民黨人都不喜歡衝突，也懶得吵架，當他們看到前面有一群人殺得很亂的時候，大多數人都在往後退，沒有人想被攪進局面中。

「我是金溥聰和羅智強中間傳話的人，他們吵起來是我的疏失，公開跟大家認錯。」徐巧芯還原，當時金溥聰打電話要她傳話給羅智強，但徐巧芯由於想當面傳話給羅智強，所以拖了兩天。羅智強收到傳話訊息後，很晚才要徐巧芯傳話給金溥聰，徐巧芯在想如何轉達時，想著想著已經到隔天早上，不料當天早上他們就吵了起來。

徐巧芯強調，金溥聰與羅致嗆之間的飛鴿傳書，是鴿子飛太慢的錯，請大家彼此高抬貴手，不要再吵了。但徐巧芯也說，金溥聰與羅智強可能各自都有立場，就算繼續也沒關係，「只是我的錯我承認。」