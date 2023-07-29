金溥聰頻批藍小雞惹議　王金平：可以事先用溫和方式勸告

▲王金平出席「李登輝故舊僚屬訪談錄」新書發表會，與李登輝女兒李安妮談話。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰近來頻砲轟黨內小雞，有人擔心會動搖軍心。對此，前立法院長王金平今（29）日受訪時表示，「若有覺得不妥的地方，可以先比較溫和的勸告一下，沒改善的話，再進一步處理」。似乎認為進入金溥聰砲火過於猛烈。

金溥聰近日頻炮轟黨內小雞，讓不少藍營人士疾呼，不要砲口對內應對外。王金平今日出席國史館舉辦的「李登輝故舊僚屬訪談錄」新書發表會，會前他針對此議題表示，「有覺得不妥的地方，可以先比較溫和方式的勸告一下，沒改善的話，再進一步處理」。

媒體問到，部分藍營人士認為，侯友宜無法顧及小雞？王金平也為侯友宜緩頰說，現在不必急，等侯自己的民調高起來的時候，再積極跟小雞互動就好，小雞未來是總統選舉的基礎，每個小雞都可以動員他的選民，侯友宜最重要的支持來源就是來自這些小雞，這些人聚集起來，會形成很大的力量。

媒體追問，近日還是有很多小雞與郭同台？王金平說，黨中央會根據各種狀況研擬出一套規範，大家遵守就好了，只是現在還沒規範出來。

媒體也問到，是否會勸一些黨內同仁要歸隊？王金平說，私下都盡量呼籲大家團結一致。媒體說，「支持侯友宜嗎？」王說，「當然是支持他」。