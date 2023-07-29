桃園龍潭牛欄河染白1天破案　洗油漆桶釀禍...最高罰300萬

▲桃園市龍潭區牛欄河前（27）日遭居民陳情染成白色，市府環保局稽查人員趕往現場採樣化驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區與新竹交界處的牛欄河前（27）天突然一夕染成牛奶色，居民質疑遭上游汙染向環保局陳情，環保局稽查人員隨即到場採樣追查，並發動二波稽查行動，經沿線追查後於昨（28）日中午確認是陳姓男子所為，陳男聲稱是清洗2桶油漆桶後將汙水倒入水溝再流入牛欄河，導致下游溪水染成白色。環保局將依違反水污法30條告發陳姓男子，最高可處300萬元，環保局強調，相關應變費用不排除向其求償。

桃市府環保局指出，27日下午接獲居民陳情牛欄河遭染白情事，隨即派遣稽查員沿牛欄河往上溯源至龍潭區龍源路30巷之無名橋，因未再發現乳白色污水，因在該處形成斷點，環局立即推動第二波稽查計畫，昨（28）日持續針對牛欄河上游三條支流沿線9家工廠全面稽查，並向警方調閱相關影像清查可能之汙染源。

▲桃園市龍潭區牛欄河前（27）日遭居民陳情染成白色，市府環保局稽查人員趕往現場以水車抽除汙染水源。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局稽查員昨天近午時於龍潭區龍源路旁的雨水渠道發現乳白廢水微物跡證，證實為水泥漆原料，與稽查人員前天研判一致，在調閱警方監視器畫面，比對發一名陳姓行為人於27日上午11時許，將2桶油漆桶清洗後倒入雨水溝渠，汙水再流入牛欄河導致染成牛奶色，環保局於昨天中午12時確認陳姓男子就是汙染行為人迅速結案。

▲桃園市龍潭區牛欄河前（27）日遭居民陳情染成白色，市府環保局稽查人員趕往現場採樣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳姓行為人坦承，27日整理家中過年粉刷牆壁剩餘乾掉水泥漆料，在住家後方清洗水泥漆桶後，將清洗廢水直接倒入雨水溝渠，因藍色漆料遇水呈藍白色，導致下游牛欄河水變色；環保局確認陳無誤後依違反水污法第30條告發，陳姓行為人將處3萬元以上300萬元以下之罰鍰。

環保局強調，前天下午發生污染事件後立即啟動緊急應變機制，出動15名稽查人員到場，並調派抽水車將污水抽除，計13車次62噸污水送至平鎮污水廠處理，當日應變到深夜11時許，本次乳白色污水並未影響到新竹縣，環保局將持續加強該區域巡查與上游工廠稽查。環保局呼籲，業者或民眾切勿貪圖方便及節省成本將廢水或廢棄物隨便棄置造成污染，違者將面臨重罰與求償。