　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園龍潭牛欄河染白1天破案　洗油漆桶釀禍...最高罰300萬

▲桃園市龍潭區牛欄河前（27）日遭居民陳情染成白色，市府環保局稽查人員趕往現場採樣化驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區牛欄河前（27）日遭居民陳情染成白色，市府環保局稽查人員趕往現場採樣化驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區與新竹交界處的牛欄河前（27）天突然一夕染成牛奶色，居民質疑遭上游汙染向環保局陳情，環保局稽查人員隨即到場採樣追查，並發動二波稽查行動，經沿線追查後於昨（28）日中午確認是陳姓男子所為，陳男聲稱是清洗2桶油漆桶後將汙水倒入水溝再流入牛欄河，導致下游溪水染成白色。環保局將依違反水污法30條告發陳姓男子，最高可處300萬元，環保局強調，相關應變費用不排除向其求償。

桃市府環保局指出，27日下午接獲居民陳情牛欄河遭染白情事，隨即派遣稽查員沿牛欄河往上溯源至龍潭區龍源路30巷之無名橋，因未再發現乳白色污水，因在該處形成斷點，環局立即推動第二波稽查計畫，昨（28）日持續針對牛欄河上游三條支流沿線9家工廠全面稽查，並向警方調閱相關影像清查可能之汙染源。

▲桃園市龍潭區牛欄河前（27）日遭居民陳情染成白色，市府環保局稽查人員趕往現場以水車抽除汙染水源。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區牛欄河前（27）日遭居民陳情染成白色，市府環保局稽查人員趕往現場以水車抽除汙染水源。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局稽查員昨天近午時於龍潭區龍源路旁的雨水渠道發現乳白廢水微物跡證，證實為水泥漆原料，與稽查人員前天研判一致，在調閱警方監視器畫面，比對發一名陳姓行為人於27日上午11時許，將2桶油漆桶清洗後倒入雨水溝渠，汙水再流入牛欄河導致染成牛奶色，環保局於昨天中午12時確認陳姓男子就是汙染行為人迅速結案。

▲桃園市龍潭區牛欄河前（27）日遭居民陳情染成白色，市府環保局稽查人員趕往現場採樣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區牛欄河前（27）日遭居民陳情染成白色，市府環保局稽查人員趕往現場採樣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳姓行為人坦承，27日整理家中過年粉刷牆壁剩餘乾掉水泥漆料，在住家後方清洗水泥漆桶後，將清洗廢水直接倒入雨水溝渠，因藍色漆料遇水呈藍白色，導致下游牛欄河水變色；環保局確認陳無誤後依違反水污法第30條告發，陳姓行為人將處3萬元以上300萬元以下之罰鍰。

環保局強調，前天下午發生污染事件後立即啟動緊急應變機制，出動15名稽查人員到場，並調派抽水車將污水抽除，計13車次62噸污水送至平鎮污水廠處理，當日應變到深夜11時許，本次乳白色污水並未影響到新竹縣，環保局將持續加強該區域巡查與上游工廠稽查。環保局呼籲，業者或民眾切勿貪圖方便及節省成本將廢水或廢棄物隨便棄置造成污染，違者將面臨重罰與求償。

 【更多新聞】

用假鈔付外賣費被識破　奧客竟朝外送機車潑漆洩憤...下場慘曝

婦人要洗腎卻被兒「誤鎖房內」　桃園警破門解除危機

行車糾紛「追上國道前後包抄」　2瘋狂駕駛被逮...1人竟無照

 

 

 

ET快訊
小優被前男友「半軟禁」4個月！　回家直接關鐵門
警政署高層嗆選手「收起台灣國旗」　網洗版：丟臉死了
卡努連一周甩雨　氣象局曝最新預測路徑
狠女持傘「暴打黑狗」　牠被捅到淒厲慘叫
楊勇緯奪本季首面獎牌卻留遺憾　賽後一度哽咽
《想見你》男星突襲吻女歌手　節目急發聲
快訊／雨彈升級！　3縣市豪雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大雷雨狂轟台中！路樹壓毀休旅車...無人受傷　太原路一度封閉

男裸屁股狂奔大街逃命！求職變綁票　遭「滿清十大酷刑」凌虐

勾魂香水味！保全一聞煞到她　每天騎車跟拍辯順路...下場慘了

「內衣掉下來了」找越傭照顧母親卻襲胸摸臀　色雇主下場慘

假好心載迷途少女到警局…拐進工寮性侵整晚　色伯完事給500車錢

鎮長選前黃金周　郭柯賴先後現身北斗...站台力挺候選人

沙灘車業者瞎搞「颱風警報未解除」帶遊客飆沙　警強制驅離開罰

桃園龍潭牛欄河染白1天破案　洗油漆桶釀禍...最高罰300萬

少將「男女共處一室6hrs」　被記大過提告抗罰..反遭認證行為不檢

溪水暴漲！花蓮村長父子勘查水源受困　警消結繩橫渡順利救援

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

郭書瑤愛單身「姐妹萬能要男友幹嘛」　親弟缺錢捲共諜案？..求饒：我心好累！

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

聽到要散步懶惰汪秒趴地裝睡！狗姐姐等到氣炸幫爸「合力拖走」

大雷雨狂轟台中！路樹壓毀休旅車...無人受傷　太原路一度封閉

男裸屁股狂奔大街逃命！求職變綁票　遭「滿清十大酷刑」凌虐

勾魂香水味！保全一聞煞到她　每天騎車跟拍辯順路...下場慘了

「內衣掉下來了」找越傭照顧母親卻襲胸摸臀　色雇主下場慘

假好心載迷途少女到警局…拐進工寮性侵整晚　色伯完事給500車錢

鎮長選前黃金周　郭柯賴先後現身北斗...站台力挺候選人

沙灘車業者瞎搞「颱風警報未解除」帶遊客飆沙　警強制驅離開罰

桃園龍潭牛欄河染白1天破案　洗油漆桶釀禍...最高罰300萬

少將「男女共處一室6hrs」　被記大過提告抗罰..反遭認證行為不檢

溪水暴漲！花蓮村長父子勘查水源受困　警消結繩橫渡順利救援

李多慧興奮中職明星賽初體驗　粉絲買蛋糕提前慶生

營養師公布「14種隱藏高鈉食物」！吃起來不鹹　玉米濃湯也中

大雷雨狂轟台中！路樹壓毀休旅車...無人受傷　太原路一度封閉

陸大咖主持人被控性侵！女子實名拍影片爆料　警調查：精神分裂症

宜蘭上半年新開飯店懶人包！房內享海景第一排　露天風呂看山林

成大開發可精準遠距治療系統　獲旺宏金矽獎最大獎

小優曝被前男友「半軟禁」4個月！　上下班定點接送...回家直接關鐵門

「台江阿嬤」挺過風雨　文化局全力搶修九成館舍恢復營運

柯文哲唱完KP SHOW　見到郭台銘花籃稱「這是我常用字」

明星賽對決洋投　陳金鋒觀察亞冠賽可用之兵

社會熱門新聞

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

對女學生喊「下麵給妳吃」高中教官慘了

大安驚傳持刀隨機傷人　美籍女肩挫傷

31.8萬「忍者400」炸街吃紅單！騎士：原廠非改管　新北警說話了

快訊／「梅花鹿大盜」抓到了！屏東2綁匪落網

梅花鹿遭綁架傷勢曝！成鹿丟水灘「斷腿重傷」

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

知名雞湯塊廠解雇糾紛圓滿落幕

墾丁鹿園被偷2鹿找到了！　恆春警釐清其中疑點追緝

男女颱風天登山受困　恐吃25萬罰單

新北泳客溺斃　教練拉上岸一看「口中有血」

88會館地下匯兌案　主嫌郭哲敏泰國落網

快訊／嘉義東石港驚見腫脹浮屍

少女愛上媽媽前男友　墮胎反告性侵被打臉

更多熱門

相關新聞

台南安南區海西段非法堆置釀災

台南安南區海西段非法堆置釀災

台南市安南區海西段一處非法堆置大量廢木材，近日發生火災，環保局除針對現場空氣污染物採樣送檢，亦與王姓行為人及地主取得共識，儘速打包現場廢木材，並僱請怪手開挖澆水降溫，撲減火苗改善悶燒情形。

雲林登革熱疫情擴大　環保局開出12張罰單逾3.8萬

雲林登革熱疫情擴大　環保局開出12張罰單逾3.8萬

驚天連3爆爆畫面曝光！高雄壓克力大廠秒陷火海

驚天連3爆爆畫面曝光！高雄壓克力大廠秒陷火海

即／高雄壓克力大廠狂燒4hrs　現場1勇消受傷送醫

即／高雄壓克力大廠狂燒4hrs　現場1勇消受傷送醫

高雄壓克力大廠狂燒3hrs　182勇消+機器人搶救

高雄壓克力大廠狂燒3hrs　182勇消+機器人搶救

關鍵字：

桃市牛欄河一夕染白環保局稽查員1天查獲汙染源

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

鳳梨控她「分手後還要錢」　罔腰怒曬截圖證據反擊

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

林志玲最新貼文「突PO凸肚照」

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

不滿大谷挨轟　藍鳥球星：他X的

1度電5.5元！租屋妹「冷氣只吹29度」　房東傻眼了

日男星「節目嗆爆福原愛」！權威律師警告了

瑤瑤分手8個月後「胸前全透膚」前男友反應曝

罔腰對話鳳梨私訊「錄影全上傳」！

自豪公務員領50K！他去完女友家：有夠丟臉

身分證中2碼　火鍋升級藍鑽蝦吃到飽　

更多

最夯影音

更多
ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面