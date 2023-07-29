快訊／性騷擾成立！對女學生喊「下麵給妳吃」　豐原高中教官慘了

記者游瓊華／台中報導

台中市豐原高中驚傳6名師長長期對學生違法搜查、濫權記過等霸凌，導致學生在家輕生事件，其中一名涉案的主任教官事後又被爆出對女學生性騷擾，對女學生說「教官下麵給你吃啊、晚上都去哪裡亂搞？你身上怎麼這麼香？」等噁心話語。市府今表示，學校性平委員會昨(28)日開會審理調查報告，議決性騷擾案成立，因教官具軍訓人員身分，教育局後續收到學校調查報告後，將速送人評會嚴懲。

▲女學生在人本及民代陪同下出面召開記者會，揭開教官惡行。（圖／記者許權毅攝）



女學生今年在人本陪同下出面召開記者會控訴指出，自己陸續遭主任教官性騷擾13次，主任教官常將她攔下攀談，談話內容卻相當離譜，多次說：「會不會餓、教官『下麵』給你吃啊、晚上都去哪裡亂搞？是不是晚上太操勞？有沒有跟男生親過嘴、發生過關係？你身上怎麼這麼香？怎麼該長肉的地方沒長肉？」

女學生控訴，自己去年4月22日再度被張攔下，他一路尾隨追著問「腿為什麼這麼細」，還想強行搜書包，女學生抗拒後，張竟大吼「整個學校都歸我管！你是價值觀偏差、頑劣不服管教的現行犯！」還強押該生到教官室寫「悔過書」。

▲豐原高中前主任教官多次對不同學生濫權記過，出面投訴的受害女學生因被記了18支警告，無法畢業。（圖／記者許權毅攝）

事後，女學生因為先前的請假遭主任教官惡意撤銷，導致被記18支警告，因此無法畢業，轉向學務主任求救，卻被「設局」陷害，被騙取消請假，結果又變成曠課，最終更因上課時數不足必須重修，直到7月才拿到畢業證書，但早就錯過申請大學的面試時間，導致無法繼續升學，人生全毀了。

教育局表示，此案去年7月25日局長信箱接獲陳情案1件、7月26接獲教育部國教署來函陳情案1件，均為同一案情；教育局當時接獲的陳情內容提到學校學務人員常騷擾女學生，但未提到受騷擾的人、事等資訊，教育局在7月29日以公文函請學校積極調查。

教育局提到，今年3月媒體報導陳情人出面自述是她受主任交官性騷擾。教育局依此報導有了疑似受性騷擾的人、事資訊，因此於3月25日發函督促學校積極調查，學校於當天向教育局進行校安通報，後續召開性平會決議受理並組成調查小組，4月12日開始訪談被害人及相關人，調查報告於7月底完成，學校昨日召開性平會審理調查報告決議性騷擾案成立。