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行車糾紛「追上國道前後包抄」　2瘋狂駕駛被逮...1人竟無照

▲桃園市楊姓男子與李姓男子今年1月分別駕駛2輛轎車行經大溪區永昌路，因行車糾紛前後包抄另一輛轎車幾度惡意攔車，甚至追上國道瘋狂包抄。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市楊姓男子與李姓男子今年1月分別駕駛2輛轎車行經大溪區永昌路，因行車糾紛前後包抄另一輛轎車幾度惡意攔車，甚至追上國道瘋狂包抄。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

楊姓、李姓男子今年1月晚間分別駕駛2輛轎車外出，一前一後行經大溪區永昌路時，因另一輛轎車換車道險撞上2人的車，楊企圖攔停該轎車並下車理論，該輛轎車直接閃避往國道3號駛離，2人憤而追上國道，甚至前後包抄將對方攔下，被害車主急向國道警方求援，楊、李惡行才曝光，警方還查出李男居然無照駕車。桃檢調查後，楊、李2人坦承犯行，檢方偵結依妨害公眾往來安全罪嫌與強制罪嫌，將2人起訴。

檢警調查，設籍台中市的19歲的楊姓男子與20歲的李姓男子，今年1月16日晚間分別駕駛轎車上路，行經桃園市大溪區永昌路時，適逢徐姓男子駕車經過，疑似變換車道，引起楊、李2人不滿，楊男先攔停徐男轎車，隨即下車欲向徐理論，徐男則向右切駛離現場朝國道3號大溪交流道往北方向行駛。

楊、李2人不滿駕車瘋狂追逐，後來在國3北上56公里處追上徐男轎車欲逼停，李男持續以急煞、減速及變換車道方式阻擋徐男轎車前行，楊男則在徐男車後，以前後包抄方式阻止徐男離去，隨後3車轉向國2往桃園方向行駛，並從南桃園交流道下匝道，徐男與同車乘客緊急打電話向國道警方求助，國道警方據報後趕往現場，根據雙方行車紀錄器畫面確認楊、李2人犯行，其中李男被查出居然是無照駕駛。

桃檢複訊時，楊、李2人坦承犯行不諱，國道警方並提供現場照片與行車紀錄器截圖，徐姓駕駛與乘客亦指證歷歷，檢方認為2人犯行明確，偵結依妨害公眾往來安全罪嫌、強制罪嫌將楊、李2人提起公訴。

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