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大陸 大陸焦點 特派現場

驚悚末日感！福建山洪暴發　多地大淹水、汽車自燃爆炸

▲▼ 杜蘇芮衝擊福建大淹水 。（圖／翻攝 海客新聞）

▲ 颱風杜蘇芮衝擊福建安南市區山洪暴發 。（圖／翻攝 海客新聞）

記者任以芳／綜合報導

史上登陸福建第二強颱風「杜蘇芮」，狂風暴雨襲擊福州、廈門、莆田等地，瘋狂的時雨量讓城市排水無法負荷，許多地方和汽車直接泡在水裡。福建安南今（29）日早逝甚至出現恐怖的山洪暴發，根據影片顯示，土石流從山上狂瀉，所有路燈瞬間被衝擊倒塌。

陸媒報導指出，受颱風「杜蘇芮」尾部環流影響，大陸福建城市影響十分大，從28日夜間到29日凌晨，福建南安市區雨量接近300毫米，市區一片汪洋。

風雨到了今29日早晨，市區二環路突發山洪、泥石流，當地網友記錄下山洪暴發瞬間，嚇得她一直大叫，手機都拿不穩。

畫面實在太震撼，路燈瞬間被衝倒，路邊停靠車輛被衝走，土石流從山上不斷狂奔而下，夾帶大量的土石、泥沙，發出讓人不安的巨響，還好一樓住戶及時撤退。

▲▼ 杜蘇芮衝擊福建大淹水 。（圖／翻攝 海客新聞）

▲福州市淹水、車輛幾乎滅頂 。（圖／翻攝 海客新聞）

福州市人民政府防汛抗旱指揮部發布消息，城市遭受罕見的「列車效應」，福州日降雨量打破突有氣象記錄以來的最大單日降水歷史記錄，令人觸目驚心。

「列車效應」是颱風引起的特殊天氣現象，降雨像一輛輛列車一樣持續而密集地到來，引發福州市區大淹水，福清東張鎮，累計降雨量高達444.5毫米，創下了福州歷史新高，許多車輛被困在積水中，甚至還有車輛在積水中燃燒起火，所幸沒有駕駛受困。

福建莆田同樣嚴重，荔城、城廂多地小時雨強高達100到135毫米，幾乎打破歷史紀錄。莆田氣象站早上8點到現在累積雨量已超過330毫米、打破當地日降雨紀錄。當地政府呼籲，莆田今晚未來累積雨量可能還要再增加50到100毫米以上。

▼ 杜蘇芮颱風帶來驚人雨勢，福建多地淹水、車輛自燃爆炸 。（圖／翻攝 海客新聞）

▲▼ 杜蘇芮衝擊福建大淹水 。（圖／翻攝 海客新聞）
 

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