颱風杜蘇芮遠離　台南嚴密整備迅速恢復市容

▲中颱杜蘇芮來襲，雖造成1300餘件的路樹、號誌、電桿的傾倒及大量枝葉掉落等災情，但各區公所集全公所人力及開口契約商及全市府的努力下，還給市民乾淨安全的市容環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中颱杜蘇芮來襲，台南市雖造成1300餘件的路樹、號誌、電桿的傾倒及大量枝葉掉落等災情，但區公所集全公所人力及開口契約商及全市府的努力下，傾倒路樹與枝葉垃圾的移除已陸續快速完成，還給市民乾淨安全的市容環境。

台南市長黃偉哲於颱風警報發布前第一時間即督促各區公所做好防颱準備，並特別提醒水溝、排水孔排除落葉、阻礙排水覆蓋物要特別留意、檢視抽水站功能要維護正常運作，各區災害若有發生時第一時間先排除任何障礙再通報局處協助，在人員保全方面，請各區公所掌握山區或沿海低窪地區之保全對象，加強儲備物資補足、避難收容處所之整備，如有須預防撤離需求應即時妥處。

其次，市長並特別提醒各區須嚴防強降雨，山區注意土石流，如有土石崩落，由各區開口契約即時搶修；沿海地區之區公所要嚴加戒備留意低窪地區易積淹水的情況，充分使用沙包及防水擋板。對於工程要求監造及施工廠商，加強工地安全措施及巡檢尤其施工中的工地是否影響水流。對於民間建築工地，提前通知建商做好防颱措施；加強防範全市各看板招牌、工地帆布等。颱風來臨若有路樹傾倒等案件，請儘速搶修，維護道路交通安全，各區做好萬全準備，確保市民與家園安全。

民政局長姜淋煌則表示，中颱杜蘇芮來襲前，已嚴格督導各區公所之整備工作進行。在沙包與防水擋板等器材備置方面各區整備沙包總數量有95500包，防水擋板數量3300片，在颱風襲擊前，各區民眾已領沙包數量已達9200餘包，各區預置及借出防水擋板數量也有1600餘片。在人員安全保全上，東山與龍崎完成45人預防性疏散撤離。

姜局長進一步表示，本次中颱杜蘇芮橫掃過本市雖然造成1300餘件的路樹、號誌、電桿的傾倒及大量枝葉掉落等災情，但區公所集全公所人力及開口契約商及全市府的努力下，傾倒路樹與枝葉垃圾的移除已陸續快速完成，還給市民乾淨安全的市容環境。

姜局長最後表示，颱風大雨過後，可能造成瓶瓶罐罐、帆布的掉落造成積水情形，特別呼籲市民朋友，在大雨過後盡速將家戶周圍環境進行巡倒清刷，落實居家環境孳生源清除，以有效防止登革熱疫情，保護好自己也保護好家人。